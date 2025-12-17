Новые правила бронирования гостиниц вступят в силу в России в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российские гостиницы с 1 марта 2026 года начнут работать по обновленным правилам. Изменения затронут порядок заселения, бронирования и отмены бронирования номеров, а также требования к самим отелям, сообщил РИА Новости программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

Согласно новым правилам предоставления гостиничных услуг, туристы смогут заселяться не только по паспорту, но и по водительским правам. Ранее правительство разрешило заселение по загранпаспорту, а с января такая возможность появится и для владельцев водительских удостоверений.

По словам Яковлева, обновление нормативной базы назрело давно. «Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 года. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», – отметил он.

Одним из ключевых нововведений станет отказ от практики так называемого негарантированного бронирования. Теперь гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток – с момента запланированного заселения до расчетного часа следующего дня. Отменить бронь в этот период отель не сможет.

Также четко прописаны правила отмены бронирования по инициативе туриста. Если отказ от проживания оформлен до дня заезда, оплата возвращается полностью. В случае поздней отмены, опоздания или незаезда гостиница вправе удержать плату за номер, но не более чем за одни сутки.

В новой редакции правил закреплено, что отель может в одностороннем порядке отказаться от предоставления номера только при условии полного возмещения туристу понесенных убытков.

Перечень бесплатных услуг для постояльцев в целом сохраняется: гостиницы по-прежнему обязаны вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию и будить гостей по запросу. Однако с марта 2026 года они больше не будут обязаны обеспечивать клиентов кипятком, при этом должны будут предоставить тонометр по требованию.

Кроме того, работать смогут только те гостиницы и иные средства размещения, которые включены в специальный реестр. Бронирование объектов, не состоящих в нем, на агрегаторах станет невозможным. Как подчеркнул Яковлев, эта мера направлена на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.

Новые требования затронут и информирование клиентов. В описании услуг гостиницы должны будут указывать площадь номера, условия и сроки отмены бронирования, а также порядок возврата предоплаты. Эти же положения должны быть зафиксированы в договоре с туристом.