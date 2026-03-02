Новые правила авиаперевозок направлены на защиту прав пассажиров – АТОР

В России с 1 марта начали действовать новые правила авиаперевозок. Нововведения направлены на защиту прав пассажиров и снижение количества конфликтов, поскольку более четко и жестко регламентируют обязанности авиакомпании. Об этом заявил «Татар-информу» вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании «ТО Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Авиакомпаниям установили временные рамки для обслуживания пассажиров при задержках рейсов. Например, при задержке рейса более шести часов в ночное время и более восьми часов в дневное время пассажира должны разместить в гостинице», – сказал он.

Кроме того, пассажиров должны обеспечить питьевой водой при ожидании начала посадки в самолет более двух часов, горячим питанием и напитками – при ожидании более четырех часов. Пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет должны предоставить комнату матери и ребенка.

«Все это должно сделать путешествие более спокойным и менее конфликтным. Эти правила и возникли как ответ на те проблемы, нестыковки и конфликты, которые последние несколько лет происходили регулярно», – сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Конкретизация требований к провозу вещей в салоне самолета также должна снизить количество конфликтных ситуаций в аэропорту, убежден Ромашкин.

По новым правилам пассажир может взять с собой не только товары, купленные в Duty Free, но и в зоне аэропорта после досмотра. Они должны находиться в запечатанном пластиковом пакете.

Подробнее о нововведениях читайте в материале «Татар-информа»: «Отказ от рейса, ручная кладь и рассадка детей: что изменилось в авиаправилах России».