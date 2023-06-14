Новые положения народной программы: «Единая Россия» внесла в документ более 70 изменений

Дополнительные положения «народной программы» «Единой России» существенно расширяют программу капитального ремонта, которую партия вместе с Министерством просвещения РФ проводит в школах, колледжах и техникумах.

Кроме того, в рамках программы предполагается сократить бюрократическую нагрузку на педагогический персонал учреждений среднего профессионального образования. А также способствовать ускорению внедрения телемедицинских технологий и обеспечить модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

«В Татарстане реализацию „народной программы“, которая проходит в рамках проекта „Партийный десант“, контролируют депутаты всех уровней. Народные избранники посещают объекты на разных этапах работ. Встречаются с жителями, в том числе с родительскими сообществами и представителями трудовых коллективов. В случае необходимости в оперативном режиме подключаются к решению возникающих вопросов. Отдельно хочу отметить депутатов Госдумы, которые каждую региональную неделю планируют посещение объектов народной программы в муниципальных образованиях региона, включая самые отдаленные районы», — подчеркнула заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Комиссии Государственного Совета РТ по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова.

Она также отметила, что в ходе реализации проекта «Партийный десант» в республике сегодня ремонтируют и строят школы, детские сады, сельские спортзалы, ФАПы, дома культуры и другие объекты.

«Пик строительных ремонтных работ приходится на лето, а значит, и выездов депутатов на площадки становится больше. В эти дни в Татарстане каждую неделю посещается более 30 объектов. Все виды работ проводятся в плановом режиме, без сбоев, поэтому традиционно объекты „народной программы“ будут сданы в срок», — уверена парламентарий.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, комментируя реализацию «народной программы» в Татарстане, заявил о значительных достижениях. «По многим положениям программы уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана составил 92%. В I квартале 2023 года объем выполнен на 35%», — сказал он.

«Народная программа» «Единой России» на сегодняшний день включает 294 положения. Они должны быть воплощены в жизнь за период с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Материал подготовила Алина Блинова.