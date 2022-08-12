Новые полосы на Горьковском шоссе в Казани выделят для движения автобусов

Новые полосы на Горьковском шоссе в Казани выделят для движения общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Третья полоса рассчитывалась именно под движение автобусов, – отметил спикер. – Что касается реконструкции Горьковского шоссе, финансирование на 3 млрд рублей имеется. Контракт заключен на три года».

Реконструкция Горьковского шоссе началась в этом году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Дорога будет расширена до шести полос движения, появятся развязки.

На средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Татарстан получил в объеме 10,4 млрд рублей, также ведется реконструкция дороги по улице Осиновская. На данный момент работы выполнены на 65%.

Как рассказал первый заместитель директора – технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов, для удобства автомобилистов на дороге будет построена надземная разворотная петля.

«Дорога будет первой категории с разделительным барьерным ограждением, левые повороты будут только в определенных местах, поэтому ближе к “Салават Купере” будет разворотная петля. То есть мы поворачиваем со стороны Казани, развернулись и попали на противоположную сторону», – подчеркнул он.