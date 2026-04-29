news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 апреля 2026 17:52

Новые подходы к цифровому образованию представили на форуме в Иннополисе

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республиканский форум «ИнноХаб: образование, которое меняет» прошел сегодня в Иннополисе. Его организовала Общественная палата Республики Татарстан на базе Лицея «Иннополис» при поддержке Министерства образования и науки РТ. На площадке собрались более 200 педагогов из свыше 40 муниципальных образований республики.

В форуме приняли участие председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев, заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин, мэр Иннополиса Ильдар Хуззятов, заместитель председателя регионального отделения движения «Движение первых» в Татарстане Руслан Нуриев, вице-президент Академии наук РТ Айрат Хайсинов, а также представители IT-компаний и бизнеса.

Модератором выступил директор Лицея «Иннополис», член комиссии Общественной палаты РТ по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Арман Костанян.

В своем выступлении Александр Терентьев отметил, что информатика сегодня перестала быть отдельным школьным предметом и стала базовой компетенцией наравне с чтением и письмом. При этом он подчеркнул, что основная опасность цифровой среды связана не с технологиями как таковыми, а с отсутствием у детей устойчивых ориентиров: без них они могут оказаться уязвимыми перед фейками, манипуляциями и вредным контентом.

По его словам, полностью изолировать детей от интернета невозможно, однако важно формировать у них систему ценностей через гуманитарные дисциплины – язык, литературу, историю и этику. Терентьев также отметил, что цифровой суверенитет начинается не с ограничений, а с способности человека критически воспринимать информацию и отличать правду от лжи даже в онлайн-среде.

Главной задачей форума стало обсуждение того, как выстроить современную образовательную экосистему, в которой школа, бизнес, наука и общественные институты работают вместе. Участники подчеркнули, что традиционная модель «учитель – ученик – учебник» уже не отражает реальность.

Эффективное образование формируется там, где цифровые платформы берут на себя часть рутинных задач, компании делятся практическими кейсами, а научная среда обеспечивает переход от школьного обучения к реальной исследовательской и производственной деятельности.

В рамках форума прошли тематические секции и презентации проектов, включая «Физмат прорыв», Национальную технологическую олимпиаду Junior, платформы «Школково» и «Учи.ру», образовательные программы «Т-Образование», СИБУР и «Университет талантов». Особое внимание уделили использованию искусственного интеллекта в образовании и его интеграции в повседневную работу педагогов.

Завершила форум председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Тамара Федорова. В своем выступлении она представила доклад о взаимодействии родителей, учителей и власти как основе доверия в системе образования и обозначила ключевые задачи ее развития.

#Образование #форум #иннополис
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров