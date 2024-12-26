Новые платные дороги в Татарстане оборудовали искусственным интеллектом

Пресс-служба концерна «Телематика»

Вознесенский тракт и дорогу Алексеевское — Альметьевск, которые сегодня ввели в эксплуатацию в Татарстане, оборудовали искусственным интеллектом. Он позволит водителям оплачивать проезд без остановки и снижения скорости в режиме «Свободный поток». Алгоритмы компьютерного зрения определят номер, марку, класс автомобиля и сформируют счет на оплату, которую позже можно будет произвести через транспондер или онлайн-сервисы.

ИИ также будет следить за безопасностью — предупреждать об аварийных ситуациях на дорогах, изменениях погодных условий, дорожных работах или посторонних объектах на пути.

«К платным дорогам в черте города предъявляются особые требования: они должны быть безопасными, обеспечивать высокую среднюю скорость и не должны тормозить водителей шлагбаумами в пути. Именно поэтому магистраль оснащена самыми современными цифровыми системами на основе искусственного интеллекта местной компании „Казань-Телематика“», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

По словам экспертов, применение искусственного интеллекта на новых платных дорогах позволит уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, сделает оплату более удобной для водителей и сократит вредные выбросы в атмосферу.

«На Вознесенском тракте и участке дороги Алексеевское — Альметьевск в Татарстане используется самая современная система безбарьерной оплаты проезда „Свободный поток“. Согласно исследованиям, применение этой технологии снижает аварийность, сокращает время проезда через пункты оплаты в 6 раз и уменьшает вредные выбросы в десятки раз, делая передвижение быстрее, экологичнее и безопаснее», — прокомментировал старший партнер концерна «Телематика» Марсель Нигметзянов.

Напомним, платный участок Вознесенского тракта в Казани запустили 26 декабря. Его протяженность составляет 7,6 километра. Он проходит от проспекта Победы до федеральной трассы М7 «Волга». Выехать из города по новой дороге можно в течение 6-7 минут. Всего на платной магистрали установили более 45 единиц умного оборудования: видеокамеры, динамическое информационное табло, знаки переменной информации, детекторы транспорта, метеостанции.

Дорога Алексеевское — Альметьевск стала частью проекта трассы Шали — Бавлы. Протяженность введенного в эксплуатацию участка составила 145 км. К 2048 году интенсивность движения на дороге увеличится до 16 тысяч автомобилей в сутки. Первое время дорога будет работать в бесплатном режиме.