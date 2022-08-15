Новые пищеблоки, заборы и отопление: казанские школы готовятся к началу учебного года

В школах Казани завершаются масштабные работы по приготовлению к новому учебному году. Подготовка затронула самые разные аспекты — от инженерных систем до вопросов безопасности и обновления столовых. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый заместитель директора Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

Докладчик отметил, что технические подготовительные работы на объектах школьной инфраструктуры города сейчас активизировались и идут в усиленном режиме. Речь идет о реализации госпрограммы «Развитие образования», программе капремонта учреждений образования, ремонте школьных пищеблоков, ремонте ограждений школьных участков, подготовке к отопительному сезону и других важных мероприятиях.

«В 30 школах завершаются монтажные работы по республиканской программе ремонта пищеблоков. Выполняются пусконаладочные работы оборудования, 31 школьная столовая откроет свои двери юным посетителям. Оценить качество питания и новые комфортные условия смогут 18,5 тыс. школьников. На эти цели было выделено 297 млн рублей», — пояснил чиновник.

Кроме того, для усиления антитеррористической защиты к началу нового учебного года были проделаны работы по замене и восстановлению ограждений вокруг детских садов и школ города. Модернизация ограждений затронула 269 образовательных учреждений.

«Это 116 школ, 144 детских сада и 9 учреждений дополнительного образования. Если говорить про масштабы, то протяженность [модернизированных заборов] составит 76 километров. Все учреждения оснащены системой контроля и управления доступом», — подчеркнул спикер.

Не менее важной темой при подготовке школ к новому учебному году является ремонт инженерных коммуникаций. Речь идет о подготовке к отопительному периоду. «Ремонтные работы проведены в 16 учреждениях. Отремонтировано 600 метров сетей, заменены изношенные радиаторы отопления», — рассказал Илья Коротихин.

Еще одним направлением подготовительных работ стали меры по улучшению ситуации с противопожарной безопасностью. В ряде школ были устранены несоответствия правилам покрытия полов и стен, заменены двери на противопожарные. На эти цели было выделено 6,5 млн рублей.

«Благодаря поддержке города и республики тысячи ребят вернутся получать знания в обновленные и комфортабельные здания своих школ», — резюмировал Илья Коротихин.

Докладчика дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он поручил держать на контроле завершение подготовки школ к новому учебному году.

«У нас почти две сотни школ. Готовность каждой из них — вопрос важный и требующий решения. Всё необходимое для этого нужно сделать в оставшиеся дни», — подытожил Ильсур Метшин.