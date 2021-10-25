Новые остановочные павильоны появятся в Елабуге по республиканской программе

Программой дорожных работ на дорогах общего пользования Татарстана в 2021 году была предусмотрена замена шести старых остановочных павильонов в Елабуге при финансовой поддержке республиканского дорожного фонда, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Елабужского района.

Работы по замене павильонов с неприглядным видом в городе начались, сейчас поставлены каркасы в пяти точках Елабуги. Помимо этого будут вставлены стекла на тех павильонах, где это потребуется.

В исполкоме района заверили, что павильоны будут заменены к 1 ноября. В следующем году эта работа будет продолжена.