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Ру Тат
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25 октября 2021  14:45
Ильгиз Гильманов

Новые остановочные павильоны появятся в Елабуге по республиканской программе

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Программой дорожных работ на дорогах общего пользования Татарстана в 2021 году была предусмотрена замена шести старых остановочных павильонов в Елабуге при финансовой поддержке республиканского дорожного фонда, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Елабужского района. 

Работы по замене павильонов с неприглядным видом в городе начались, сейчас поставлены каркасы в пяти точках Елабуги. Помимо этого будут вставлены стекла на тех павильонах, где это потребуется.

В исполкоме района заверили, что павильоны будут заменены к 1 ноября. В следующем году эта работа будет продолжена.

#елабуга #остановки
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