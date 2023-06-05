Новые образы и смыслы в керамике: в Казани открылась выставка «Объект М.» Насти Мороз

В казанской Belova Art Gаllery открылась новая персональная выставка «Объект М.» — аллегорический эпос художницы Насти Мороз.

Это дебют художницы и автора инсталляций Насти Мороз. На открытии экспозиции она отметила: «Это моя первая персональная выставка, и мне хотелось поставить себе те задачи, которые я не решалась себе ставить, когда участвовала в групповых выставках. Это желание поэкспериментировать с материалами: с фарфором, со стеклом, с керамикой. Для меня очень важен сам процесс и путь к достижению целей. Очень хотелось поработать с крупными формами, а также создать совместные инсталляции с Катериной Конюховой».

Творческий тандем Насти Мороз и куратора выставки Катерины Конюховой, который они с определенной долей иронии назвали «Замороженная конина», очень плодотворен и разнопланов. Как отметили представители художественной сцены, само название творческого дуэта очень созвучен национальному колориту Татарстана.

На выставке представлена своеобразная история Объекта М., его странствия и трансформация в пространстве и материале. Путешествуя, Объект М. двигается только вперед, преодолевая различные препятствия, и в конечном итоге доходит до апофеоза своего пути, до истинной точки предназначения.

Экспозиция включает керамические инсталляции разного размера и сложных текстур, которые связаны общей образностью. Объединяющим персонажем этой выставки является медведь — «Объект М.», который присутствует так или иначе в каждом экспонате. Поэтому посетители получают не только эстетическое удовольствие, погружаясь в созерцание и поиск собственных ассоциаций, но и участвуют в своеобразном квесте, стремясь найти медвежонка в каждом экспонате. При этом смысловые и художественные аллегории пути трансформаций Объекта М., возможно, напомнят каждому посетителю выставки его собственный жизненный путь.

Сами экспонаты — это взрыв шаблонов не только в искусстве, но и в технологиях. Предметы абстрактны и не исполняют какую-то конкретную функцию, но рождают ассоциации и эмоции. Настя Мороз пытается получить новые образы, меняя не только смысл и стиль произведений, но и технологию их получения. Создание керамики — очень сложный и тонкий процесс, который требует определенного алгоритма, соблюдения строгих технологических правил. Автору интересно, что получится, если изменить шаблоны в технологии, какие художественные эффекты при этом проявятся.

«Все экспонаты выставки новые, сделаны в 2023 году и ранее нигде не выставлялись, некоторые доделывались буквально накануне выставки. Выставку правильней назвать проектом: все инсталляции связаны между собой единой идеей, Объект М. путешествует по всем инсталляциям, поэтому проект смотрится как единой целое», — подчеркнула куратор выставки Катерина Конюхова.

Традиционно считается, что можно бесконечно смотреть на три вещи: на течение воды, на горение огня и на то, как работают другие люди. Увидев видео-арт «Синтез распада» на этой выставке (коллаборация Насти Мороз и продюсерского центра документального кино Gorizont Films), корреспондент «Татар-информа» понял, что появился и четвертый: невольно становишься очарованным зрителем, наблюдая динамику и трансформации исходных фактур под воздействием температуры, воды и химических реакций. Сама природа вместе с художником создает новые художественные образы и эмоции.