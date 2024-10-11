Инвестпрограмма СИБУРа — новые возможности для тысяч российских поставщиков

В Казани состоялся День поставщика СИБУРа «Стратегическое партнерство — фундамент успешного будущего», организованный при поддержке Министерства экономики Татарстана. В мероприятии приняли участие более 500 представителей разных отраслей и регионов России. Компанией были представлены ключевые векторы собственного развития, определяющие направления закупок и возможности развития поставщиков и подрядчиков.

В 2025 году ожидаемый объем закупок СИБУРа составит 200 млрд рублей, отметил управляющий директор СИБУРа Антон Бурдин. 120 млрд рублей будут направлены на закупки оборудования, материалов и химической продукции для обеспечения действующих производств, 80 млрд рублей — на собственные закупки в рамках реализации инвестиционных проектов. Портфель проектов СИБУРа превышает 2 трлн рублей. В него входят строительство новых мощностей крупнотоннажной химии, расширение и модернизация действующих производств, развитие спецхимии, НИОКР, производства катализаторов, а также проекты по цифровизации процессов и повышению экологичности. В процессы ежегодно вовлекаются тысячи проектных организаций, строительных подрядчиков, поставщиков материалов, оборудования, технологических и информационных решений.

«Технологическая независимость — один из ключевых приоритетов компании. С 2022 по 2024 год доля импортных поставок в объеме закупок СИБУРа существенно снизилась, создан и применен ряд аналогов химии и оборудования, и в это в том числе большая заслуга наших партнеров, которые создают эти решения», — сообщил Бурдин.

«На примере крупнейших проектов компания отмечает развитие компетенций, повышение уровня вовлечения российских компаний, качества процессов, в том числе бюджетных оценок, начиная с ранних этапов подготовки проектов», – сообщил руководитель по закупкам Сергей Писарев. Также он назвал дополнительные возможности, которые открываются в связи с развитием внутри компании новых направлений, а также уходом с рынка иностранных лицензиаров и подрядчиков: «Мы укрепили собственные компетенции по логистике крупнотоннажного оборудования, экспедайтингу, контролю на предприятиях-производителях, поэтому все в большем объеме нам требуются услуги в этих категориях, а не просто товары». Другими возможностями для рынка услуг представителями компании были обозначены создание и внедрение новых отраслевых решений в части развития переделов продукции, переработки пластика и использования вторсырья, которые рождают запрос на новые категории закупок.

«СИБУР проводит уже вторую большую встречу с поставщиками в Казани. Благодарю компанию за открытость, хороший пример», — отметила первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова. — Подобные встречи очень важны, они способствуют созданию новых рабочих мест, а значит, развивают экономический потенциал нашей республики».

Участники форума поделились обратной связью в части взаимодействия с СИБУРом в ходе закупочных процедур: по работе информационных систем, процессу взаимодействия в ходе проведения торгов. Так генеральный директор ГК «Климатика» Александр Орлов заявил о готовности включаться в экспертную оценку проектов СИБУРа.

«Поставщики могут проводить экспертную оценку в части оборудования, заложенного в проект. Мы готовы на любом этапе включаться в работу и оценивать полезность или правильность подбора оборудования, исходя из текущей ситуации на рынке. Оборудование, которое год-два назад было заложено в проект, сейчас или невозможно поставить, или оно слишком дорого, или нецелесообразно», - сказал он.

Помимо пленарного заседания, участники обсуждали обеспечение закупочной деятельности компании и проводили переговоры по различным направлениям: оборудование и материалы, химическая продукция, сырьё, тары и упаковки, ИТ-оборудование и программное обеспечение, закупки для инвестиционных проектов.

В закупках СИБУРа активное участие принимают поставщики из Татарстана. В 2023 году доля закупок компаний из РТ увеличилась на 64%.

Комментарии компаний-участников о совместных проектах:

Динара Тершукова, руководитель отдела продаж «CSoft-Казань»:

Наша компания сотрудничает с СИБУРом больше четырех лет. Мы предоставляем программное обеспечение и помогаем с его внедрением в промышленных масштабах. СИБУР всегда готов развиваться и повышать квалификацию своих сотрудников. Например, в марте мы проводили конференцию по информационному моделированию. Там мы встречались со специалистами из «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», коллеги анализировали и тестировали наши продукты. Для нас как для производителей важно, когда пользователь проявляет интерес к новым разработкам.

Марат Дюняшев, директор по развитию B2B «Нэфис Косметикс»:

”Нэфис Косметикс” - один из крупнейших производителей бытовой химии в России. Уже больше 10 лет мы являемся партнерами СИБУРа, осуществляя поставки технических кислот для производства каучуков. На дне поставщика в прошлом году мы договорились о развитии направления импортозамещения. За этот год совместно с СИБУРОМ разработали проект по модернизации производства кислот. Сейчас он находится на утверждении.

Наиль Сафин, заместитель руководителя коммерческого отдела «PARALLAX Поволжье»:

Мы занимаемся комплексной реализацией инженерных систем. С СИБУРом начали сотрудничать в прошлом году: сначала предоставляли сервисные услуги, сейчас комплексно проектируем здания и сооружения. Сейчас на «Нижнекамскнефтехиме» мы занимаемся обслуживанием инженерных систем и строительством. Специалисты СИБУРа работают системно и всегда готовы помочь.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»