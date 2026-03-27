Новые объекты Татарстана в списке ЮНЕСКО пока не рассматриваются

Татарстан – лидер в России по количеству объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, однако пока власти не планируют выдвигать новые территории. Об этом в прямом эфире сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Вы знаете, что мы лидеры с четырьмя объектами ЮНЕСКО. Это Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор-монастырь на острове-граде Свияжске, обсерватория, состоящая из двух комплексов, и наш самый главный объект – Казанский Кремль, который был включен в 2001 году», – перечислил Гущин.

По его словам, хотя Раифский монастырь и территория вблизи села Билярска с уникальным памятником археологии безусловно достойны включения в список, работа по выдвижению новых объектов пока не ведется.