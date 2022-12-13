Новые номинации появятся в конкурсе «Лучший по профессии» для работников АПК Татарстана

Новые номинации появятся в республиканском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в 2023 году. В этом году состязание проводится по девяти номинациям, рассказала председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Хотели пересмотреть номинации, потому что сейчас идет процесс автоматизации, роботизации, появляются новые специальности. Например, агрохимики. Кадровая политика аграрной отрасли меняется. Со следующего года номинации будут дополняться», – отметила спикер.

По словам Шуваловой, номинация «Лучший технолог по воспроизводству стада» появилась только в 2019 году. В настоящее время также имеется потребность в специалистах узкого профиля, заметила она.

Председатель Аграрного молодежного объединения подчеркнула, что управленцы сферы сельского хозяйства тоже хотели бы принять участие в конкурсе профессионального мастерства.

«Сейчас очень много управленцев, в том числе в Минсельхозпроде, молодых начальников, на предприятиях топ-менеджеров и так далее, – резюмировала она. – Будем рассматривать новые специальности».

Республиканский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится для молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе Татарстана. В этом году он состоится с 21 по 22 декабря.