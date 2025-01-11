Новые нацпроекты, расширение Трампа на северо-восток и Путин – политик года

В России обсудили запуск новых нацпроектов, Дональд Трамп объявил о притязаниях на Канаду, Мексику и Гренландию, половина россиян считает Владимира Путина политиком 2024 года, в Калифорнии масштабные пожары, в Татарстане увеличили выплаты за заключение контракта с Минобороны: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





В первый рабочий день 2025-го Президент РФ Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами Правительства

Фото: kremlin.ru

Он сказал «Поехали»: Президент России обсудил с Правительством запуск новых нацпроектов

Как начнешь год, так его и проведешь. В первый рабочий день 2025-го Президент РФ Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами Правительства. Оно прошло в режиме видеоконференции. Главной темой совещания стали новые национальные проекты, а кроме того, заслушивалась информация о том, как страна пережила продолжительные праздничные дни – например, не было ли проблем с ЖКХ.

На совещании Путину доложили, что президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам уже утвердил паспорта всех 19 новых национальных проектов, включая 8 проектов технологического лидерства.

Общий объем их финансирования на шестилетку (до 2030 года) составляет более 57 трлн рублей, из которых свыше 40 трлн – это средства федерального бюджета, более 13 трлн – внебюджетные средства. На 2025 год регионам уже предоставлено порядка 1 трлн рублей из федерального бюджета, заключены все необходимые финансовые соглашения.

Как известно, в июле прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов был назначен председателем комиссии Государственного Совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Поэтому особенно интересными для нас были доклады министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Так, Файзуллин доложил Путину, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сформирован новый масштабный федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Он консолидирует все меры поддержки коммунального хозяйства в единой программе, что позволит улучшить качество услуг для 20 миллионов жителей страны к 2030 году и ежегодно обновлять 2,5% сетей из их общего объема.

Хуснуллин сообщил, что за шестилетний период реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 23,6 миллиона семей улучшили свои жилищные условия, за прошлый год – порядка 1,5 миллиона семей. За счет системных мер поддержки обеспечен ежегодный рост объемов ввода жилья с 82 млн квадратных метров в 2019 году до 110,4 млн в позапрошлом году. В 2024 году было введено 107,4 млн «квадратов» жилья – это всего на 2,7% ниже, чем в рекордном 2023-м. При этом в России был зафиксирован рекорд индивидуального жилищного строительства – 62 млн кв. м, это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. Всего за шесть лет в стране построено 577 миллионов квадратных метров, или 12% от всего жилого фонда. Это даже в масштабах мира серьезный показатель.

Не обошлось без обсуждения вопроса об инвесторах-физлицах, обманутых в ходе строительства объектов ИЖС, который был задан в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» в декабре прошлого года. Президенту доложили, что с вопросом детально разобрались. По словам Хуснуллина, в Татарстане «принято решение о том, что они окажут помощь через социальную поддержку. Есть такая республиканская программа. То есть квартиры дадут жителям оттуда, плюс дадут по 1 миллиону рублей на первоначальный взнос».

Дональд Трамп начал фонтанировать публичными заявлениями о включении в состав США таких стран, как Канада и Гренландия Фото: © CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

Америка пошла вразнос: Трамп объявил о притязаниях на Канаду, Мексику и Гренландию, а Маск атаковал правительство Великобритании

Празднование католического Рождества сказалось не лучшим образом на приходящей к власти американской администрации – ее члены явно переусердствовали на праздниках. А как иначе объяснить целый вал заявлений, от которых у многих мировых политиков волосы встали дыбом?

Без пяти минут президент Дональд Трамп начал фонтанировать публичными заявлениями о включении в состав США таких стран, как Канада и Гренландия. Кроме того, он анонсировал возвращение влияния Соединенных Штатов на Панамский канал.

Гренландию, по Трампу, предлагается просто купить. Этот крупнейший на планете остров представляет собой очень лакомый кусок для будущего президента США. Население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, в основном это инуиты – эскимосы, по сути те же индейцы Северной Америки. Сейчас остров обходится Дании в 500 млн долларов в год, основным источником его доходов служит рыболовство.

Пошли оценки – оказывается, Гренландию можно оценить в 50 млрд долларов, это всего 5% годового оборонного бюджета США. Остров занимает стратегически важное положение между США и Россией в Арктике; купив эту территорию, американцы смогут контролировать важный морской маршрут российских подлодок. Гренландия богата природными ресурсами: на острове найдены 43 из 50 критически важных минералов, включая редкоземельные металлы, которые используются в военной технике и зеленой энергетике. На шельфе Гренландии может быть до 52 млрд баррелей нефти (3% доказанных мировых запасов). Эти ресурсы слабо разработаны сейчас, однако с учетом изменения климата Арктики доступ к ним может стать проще.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде раскритиковал заявления избранного президента Соединенных Штатов о намерении установить контроль над островом, являющимся автономной территорией Дании.

«Гренландия – наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу», – говорится в заявлении Эгеде.

Германия также выступила против планов присоединения Гренландии и Канады к США, сообщает Reuters.

«Действует благородный принцип Устава ООН и Хельсинкских соглашений, согласно которым границы не должны изменяться силой», – заявил представитель МИД Германии.

Министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции Софи Прима заявила, что высказывания Трампа относительно Гренландии являются проявлением империализма.

Что касается Канады, то Трамп в шутку назвал соседнюю страну 51-м штатом США, а занимавшего должность премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Также он опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, где Канада обозначена как территория США.

Ранее Трамп отмечал, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США, поскольку Вашингтон выделяет им значительные субсидии. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что Америка субсидирует Канаду на сумму более $100 млрд, а Мексику – почти на $300 млрд в год. «Если мы продолжим субсидировать их, пусть они станут нашими штатами», – заявил 47-й американский президент.

Но беда в мировое устройство пришла не только от него. Миллиардер и соратник Трампа Илон Маск решил... сместить правительство Великобритании. Он окрестил злом премьер-министра Кира Стармера на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек этническими бандами. Маск назвал Стармера соучастником этих изнасилований, призвав к его отставке и судебному преследованию.

Чтобы защитить Великобританию от наскоков Маска, британский парламент проголосовал против расследования изнасилований. Из 475 депутатов за расследование проголосовали лишь 111, остальные выступили против (!), решив, что это обвинение «политически мотивировано».

Комментировать такое – только портить, но все же очень интересно будет с Дональдом Трампом всему миру. Определенно никто скучать не будет. России весь этот бедлам и бардак в Америке выгоден – хоть отвлекутся от поддержки киевского режима. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы руки поверх одеяла держало.

Действующему российскому Президенту безоговорочно доверяет подавляющее большинство наших сограждан Фото: © «Татар-информ»

Очевидный соцопрос: половина россиян считает Путина политиком 2024 года

Событие недели в области отечественной социологии – ровно половина россиян считают политиком 2024 года Владимира Путина. 18% назвали в этом качестве главу российского Правительства Михаила Мишустина, 14% – министра иностранных дел Сергея Лаврова, еще 7% – министра обороны Андрея Белоусова. Это следует из результатов телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного в конце декабря прошлого года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность его результатов с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

И без социологических опросов понятно, что действующему российскому Президенту безоговорочно доверяет подавляющее большинство наших сограждан. Так, например, по результатам опроса 15 ноября, опубликованным на том же сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,8% россиян, недоверие выразили 16,7% опрошенных.

Если бы телефонный опрос проводили только в Татарстане, цифры поддержки российского лидера были бы еще выше – республика всегда показывала более высокие результаты на президентских выборах. Здесь сказывается «личная» химия взаимоотношений Татарстана с Путиным. Президент всегда признается в любви к жителям нашей республики и постоянно восхищается ею. Огромная поддержка федерального центра ощущается всеми жителями Татарстана, который буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном направлении. Путин любит Татарстан – Татарстан любит Путина!

Бушующие пожары стали самыми масштабными и разрушительными в истории Калифорнии Фото: © P. Rivas, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Пылающая Калифорния: почему горит главный штат демократов США

Огненное событие недели – пылающая Южная Калифорния. Главный штат Демократической партии США горит, да еще как. Бушующие там пожары стали самыми масштабными и разрушительными в истории Калифорнии. Огонь распространился на территории в 140 квадратных километров, погибли не менее 10 человек, 360 тыс. жителей эвакуированы. Представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл предположил, что ущерб от пожаров может составить $135-150 миллиардов.

Огонь распространяется в районах Лос-Анджелеса, а также в городах Малибу и Санта-Моника. Объявлена эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. Сгорел дом сына Байдена, вот-вот сгорит недвижимость Леди Гаги, Уилла Смита и многих голливудских знаменитостей. Как говорится, перед огнем все равны.

Видео с места пожара шокируют не только масштабом бедствия, но и совершенно абсурдными действиями пожарной службы штата: в гидрантах не оказалось воды, пожарные пытаются поливать огонь водой из дорожных луж, зачерпываемой маленькими ведрами. Поэтому люди тушат как могут сами, например водой из бассейнов, сами же спасают животных.

Удивительно, но факт – власти штата оказались более чем полностью не готовы к тушению пожара. Хотя в той же Калифорнии полыхает часто (местность такая), просто в меньших масштабах. Почему так вышло? Да потому что во всей красе показал себя отрицательный кадровый отбор, распространенный в последние годы в Америке.

Судите сами: начальник пожарной охраны штата – Кристин Кроули, открытая лесбиянка, сторонница демократов и первая в истории Калифорнии женщина на подобном посту. Должность она заняла в 2022 году и все три года продвигала идеи ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России, – прим. авт.).

Или Карен Басс, действующий мэр Лос-Анджелеса. Демократ, первая женщина на посту мэра в истории города, в 2024 году сократила бюджет пожарной службы на $20 млн, в том числе на $13 млн – статьи на материально-техническое обеспечение и обслуживание систем водоснабжения пожарных линий.

На что пошли сэкономленные таким образом деньги? А на финансирование вот таких программ:

«Полуночное кафе для трансгендеров» на 2024-2025 годы. Целью финансирования является «поддержка безопасного убежища для беззащитных трансгендерных лиц в Голливуде»;

«Программы месяца наследия лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров»;

«Хор геев Лос-Анджелеса».

И так далее, и тому подобное. Как говорится, выбирайте между пожарными и геями. На беду Калифорнии эти категории еще и решили совместить – уменьшили мужской состав в пожарных бригадах, заменив многих мужчин женщинами, геями и трансгендерами.

Характерна и реакция первого лица – уходящего президента США Джо Байдена. Он предложил вице-президенту Камале Харрис «жечь», передавая ей слово в ходе брифинга, посвященного смертоносным пожарам в Лос-Анджелесе.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это (пожары, – прим. Т-и) задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», – сказал Байден.

Лучше всего на этот случай выразились классики – Ильф и Петров в «Золотом теленке»: «Воронья слободка» была обречена. Она не могла не сгореть».

В Татарстане увеличили выплаты за заключение контракта с Минобороны Фото: © «Татар-информ»

Поддержка контрактников в Татарстане стала еще существеннее: единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ увеличилась до 2,2 млн рублей

Событие недели для Татарстана – единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ увеличена в республике до 2,2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от Правительства республики, 400 тыс. рублей – от Минобороны РФ и до 300 тыс. от муниципалитетов РТ.

Стоит учесть, что в зоне специальной военной операции бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц. Кроме того, с нового года в Татарстане планируется усилить и без того беспрецедентные меры поддержки военнослужащих. Это не только полное сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, но и целый спектр льгот для семей бойцов и их детей.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

Высокие выплаты, поддержка семей военнослужащих во всех вопросах, помощь в обеспечении бойцов на передовой – это долг республики. Об этом неоднократно заявлял Рустам Минниханов. Таким образом, Татарстан и здесь выступает одним из опорных регионов России по поддержке СВО на Украине.