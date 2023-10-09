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Новые муралы украсят два дома в Нижнекамске
В Нижнекамске продолжается проект по преобразованию городской среды с помощью современного искусства и стрит-арта. В этом году администрация вновь оформляет фасады домов. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Помимо дома на улице Вокзальная, 34, появятся муралы на доме №82 по улице Химиков и доме №39 по улице Менделеева.
«Работы уже начались. Автором одного из эскизов является нижнекамка Татьяна Леонтьева. Работают художники из Санкт-Петербурга. Надеемся, что в ближайшее время эти муралы тоже порадуют жителей. Они связывают город с Камой и химией», — отметил Муллин.
Конкурс на эскизы был объявлен в августе этого года, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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