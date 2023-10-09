Новые муралы украсят два дома в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске продолжается проект по преобразованию городской среды с помощью современного искусства и стрит-арта. В этом году администрация вновь оформляет фасады домов. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Помимо дома на улице Вокзальная, 34, появятся муралы на доме №82 по улице Химиков и доме №39 по улице Менделеева.

«Работы уже начались. Автором одного из эскизов является нижнекамка Татьяна Леонтьева. Работают художники из Санкт-Петербурга. Надеемся, что в ближайшее время эти муралы тоже порадуют жителей. Они связывают город с Камой и химией», — отметил Муллин.

Конкурс на эскизы был объявлен в августе этого года, о чем ранее сообщал «Татар-информ».