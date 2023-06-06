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Новые «Метеоры» могут запустить на маршруты из Казани во второй половине июля
Новые «Метеоры» могут запустить на маршруты из Казани по Волге во второй половине июля этого года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Новые суда нужно будет обкатать, определенными навыками должна обладать команда. Мы сейчас этими вопросами занимаемся, в том числе и лицензированием. Планируем до середины июля завершить все работы. И тогда, возможно, поставим суда [на маршруты]», — рассказал спикер.
Для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Татарстане создана судоходная компания со 100-процентным участием республики в уставном капитале — АО «Флот РТ». Первого июня компании были переданы скоростное судно «Метеор-2020» и водоизмещающее судно А-217.
«Нам представляется, что новые „Метеоры“ будут стоять на участке Казань — Болгар, так как плечо большое, а вот А-217, это тоже наше судно, оно водоизмещающее, мы хотим поставить на плечо Казань — Свияжск, это тоже достаточно популярное направление», — отметил Лизалин.
По его словам, планы у новой организации грандиозные. В частности, планируется расширять туристические перевозки, включая внутренний и внешний туризм. «Это планомерная работа, которая уже сейчас идет полным ходом», — подчеркнул спикер.
На сегодня в Татарстане основным перевозчиком пока остается АО «Татфлот», добавил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
«Право осуществлять навигацию в этом году выиграл „Татфлот”, все тарифы утверждены. Навигацию этого года планируем завершить с ними, чтобы не ломать график и устоявшуюся систему. Если будем подключать новую флотилию, то стоимость билетов останется прежней. Уже со следующей навигации новая и старая пассажирская флотилия будут работать в составе „Флота РТ” как единое целое», — уточнил он.
Пассажировместимость судов «Метеор-2020» составляет 124 человека, судна А-217 — 176 человек. В настоящее время Зеленодольским заводом имени А. М. Горького продолжается строительство второго пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020».
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