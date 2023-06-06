Новые «Метеоры» могут запустить на маршруты из Казани во второй половине июля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новые «Метеоры» могут запустить на маршруты из Казани по Волге во второй половине июля этого года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Новые суда нужно будет обкатать, определенными навыками должна обладать команда. Мы сейчас этими вопросами занимаемся, в том числе и лицензированием. Планируем до середины июля завершить все работы. И тогда, возможно, поставим суда [на маршруты]», — рассказал спикер.

Для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Татарстане создана судоходная компания со 100-процентным участием республики в уставном капитале — АО «Флот РТ». Первого июня компании были переданы скоростное судно «Метеор-2020» и водоизмещающее судно А-217.

«Нам представляется, что новые „Метеоры“ будут стоять на участке Казань — Болгар, так как плечо большое, а вот А-217, это тоже наше судно, оно водоизмещающее, мы хотим поставить на плечо Казань — Свияжск, это тоже достаточно популярное направление», — отметил Лизалин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, планы у новой организации грандиозные. В частности, планируется расширять туристические перевозки, включая внутренний и внешний туризм. «Это планомерная работа, которая уже сейчас идет полным ходом», — подчеркнул спикер.

На сегодня в Татарстане основным перевозчиком пока остается АО «Татфлот», добавил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Право осуществлять навигацию в этом году выиграл „Татфлот”, все тарифы утверждены. Навигацию этого года планируем завершить с ними, чтобы не ломать график и устоявшуюся систему. Если будем подключать новую флотилию, то стоимость билетов останется прежней. Уже со следующей навигации новая и старая пассажирская флотилия будут работать в составе „Флота РТ” как единое целое», — уточнил он.

Пассажировместимость судов «Метеор-2020» составляет 124 человека, судна А-217 — 176 человек. В настоящее время Зеленодольским заводом имени А. М. Горького продолжается строительство второго пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020».