Новые медицинские технологии обсудили на совещании, проведенном Голиковой

Совещание по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» провела зампред Правительства РФ Татьяна Голикова. Участники обсудили реализацию нацпроекта в 2026 году. В сообщении, опубликованном на официальном канале Правительства России в «Макс», отмечается, что все показатели нацпроекта по итогам первого квартала 2026 года достигнуты.

Среди ключевых результатов:

- Число клинических баз для испытаний новых технологий выросло с 8 до 13.

- Введена тест-система, выявляющая более 2 тыс. наследственных заболеваний у новорожденных. Лечение получили несколько сотен детей.

- Начат выпуск портативного кольпоскопа с ИИ для диагностики заболеваний репродуктивной системы женщин.

- Разрабатываются 9 новых российских препаратов, 3 из которых не имеют аналогов в мире.

- Расширяется применение технологии безоперационного лечения артрозов.

= За I квартал зарегистрированы 32 препарата из перечня ЖНВЛП, которые ранее на территории страны не производились.

- Расширена выпускаемая российская линейка медицинских изделий – до 1214 единиц. Из них 52 позиции представляют собой программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта.

Нацпроект направлен на обеспечение технологического лидерства в области медицины, производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий.