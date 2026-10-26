Новые машины и капремонт путей: как изменится общественный транспорт Казани

Пассажиропоток в общественном транспорте Казани вырос, но из-за нехватки водителей вечером и в выходные рейсов становится меньше. До конца года город получит 98 новых автобусов. Как решают кадровую проблему и какие еще изменения ждут пассажиров – в материале «Татар-информа».





За девять месяцев 2026 года общественный транспорт Казани перевез 166 млн пассажиров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надеемся, что к концу года количество пассажиров еще увеличится»

За девять месяцев 2026 года общественный транспорт Казани перевез 166 млн пассажиров – на 1 млн больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Это нас радует, учитывая, что в 2024–2025 годах наблюдалось снижение пассажиропотока. Надеемся, что к концу года количество пассажиров еще увеличится», – заявил Шакиров.

Ильдар Шакиров: «Отмечу, что в последние пять лет доля метрополитена растет ежегодно. В текущем году она увеличилась еще на один процентный пункт и составляет 19% в общем объеме перевозок» Фото: kzn.ru

По его словам, большую часть пассажиров перевозят автобусы. Однако за девять месяцев 2026 года их доля снизилась на один процентный пункт по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 62,5%. Доля электротранспорта выросла на столько же и достигла 37,5%.

«Отмечу, что в последние пять лет доля метрополитена растет ежегодно. В текущем году она увеличилась еще на один процентный пункт и составляет 19% в общем объеме перевозок. В будние дни пассажиропоток составляет около 140 тыс. пассажиров. Доля перевозок трамваями и троллейбусами составила 7% и 12% соответственно», – добавил Шакиров.

В Казани сейчас не хватает 449 водителей и 489 кондукторов. Кадров не хватает по всей стране уже более пяти лет. В среднем дефицит составляет 25–30% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани не хватает 449 водителей и 489 кондукторов

По словам замглавы исполкома, работу общественного транспорта оценивают по выполнению рейсов и регулярности движения. Сейчас в Казани выполняется 79% запланированных рейсов, а регулярность движения составляет лишь 65%.

«До 19 часов весь подвижной состав работает в полном объеме, однако в связи с дефицитом водительских кадров транспортные предприятия вынуждены увеличивать интервалы движения, сокращать количество подвижного состава на маршрутах и выполнение рейсов в вечернее время после 19:00 и в целом в выходные дни», – пояснил Шакиров.

Кадров не хватает по всей стране уже более пяти лет. В среднем дефицит составляет 25–30%. В Казани сейчас не хватает 449 водителей и 489 кондукторов.

Главная причина – низкая зарплата. Из-за нее сотрудники уходят в такси, грузовые перевозки и доставку, где платят больше.

«Для решения кадрового вопроса и привлечения новых водителей предприятиями-перевозчиками ведется постоянная работа по подбору кадров, бесплатное переобучение претендентов, а также предоставляются места для иногородних в пяти общежитиях.

До конца этого года парк общественного транспорта Казани пополнится 98 новыми газовыми автобусами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

98 новых автобусов

До конца этого года парк общественного транспорта Казани пополнится 98 новыми газовыми автобусами.

«Спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину. Благодаря их поддержке в текущем году впервые принято беспрецедентное решение о финансировании из республиканского бюджета 75% лизинговых платежей, что позволило по ПАТП-2 заключить контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией», – заявил Шакиров.

Он подчеркнул, что приобретаемый подвижной состав соответствует всем современным требованиям и по безопасности, и по комфорту. Так, учтены пожелания пассажиров относительно салона: новый подвижной состав оснащен кондиционерами, системами контроля за состоянием водителей, девятью онлайн-камерами, большим информационным экраном, USB-зарядками. Для бескондукторной оплаты будет использоваться по пять терминалов.

«Также мы рассчитываем на аналогичную финансовую поддержку республики на приобретение 87 новых троллейбусов производства КАМАЗа, поставка которых планируется на 2027 год. Хотелось бы отметить, что приобретение в 2023–2024 годах 64 новых троллейбусов привело к увеличению доли этого вида транспорта в общем объеме перевозок. Его доля сегодня уже составляет 12%», – добавил замглавы исполкома.

В сентябре этого года также решили выделить средства на капитальный ремонт и развитие инфраструктуры трамваев и троллейбусов в 2027 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ремонт инфраструктуры трамваев направят 3 млрд рублей

В сентябре этого года также решили выделить средства на капитальный ремонт и развитие инфраструктуры трамваев и троллейбусов в 2027 году.

По словам Шакирова, в бюджете Татарстана на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей, в том числе 3 млрд – для Казани.

«Работы по ремонту трамвайных путей, контактных сетей будут проводиться поэтапно. В нашем предположении – на протяжении пяти лет. В 2027 году планируем провести капитальный ремонт инфраструктуры трамвайного маршрута № 4», – рассказал Шакиров.

Фото: kzn.ru

Шакиров уверен, что обновление инфраструктуры сделает трамваи популярнее у казанцев. Он отметил, что этот вид транспорта способен перевозить больше пассажиров, чем другие виды наземного общественного транспорта.