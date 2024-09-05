«Новые люди» выступили за компенсацию для многодетных семей, годами ждущих землю

Партия «Новые люди» предложила решение давней земельной проблемы многодетных семей в Татарстане: разрешить выплату денежной компенсации вместо участка. С такой инициативой к правительству республики обратился председатель регионального отделения Руслан Нигматулин, депутат Госсовета РТ.

«Мы получаем много обращений по этой проблеме из разных городов и районов. Почти 30 тысяч семей в Татарстане стоят в очереди на участок, который по закону полагается им бесплатно при рождении третьего ребенка. Многие ждут годами и не могут получить, потому что свободных земель у муниципалитетов нет», – объясняет Руслан Нигматулин.

Проблема особенно актуальная для крупных городов. По данным Минземимущества РТ на 1 августа 2024 года, в Казани участками удалось обеспечить всего 40% многодетных семей. По республике – 67%.

«Дети вырастают – родители теряют право на меру поддержки, так и не получив ее. Вот печальный пример из последнего обращения. Семья много лет ждала участок, строила планы на дом. Отец недавно погиб на СВО, теперь матери одной будет сложно заниматься постройкой, – отмечает Руслан Нигматулин, – Старшему сыну уже 21 год. Пока он учится очно, до исполнения 23 лет семья еще сохраняет право на землю, но потом окончательно потеряет его. Какой смысл в такой поддержке? Дорога ложка к обеду».

Необходимо разрешить замену участка денежной компенсацией по желанию семьи, как это сделали уже более 20 регионов России, и определить размер выплаты, считают «Новые люди».

«В этом году я обратился в Госсовет с таким законодательным предложением. Оно осталось без движения, в связи с тем, что потребуются дополнительные расходы бюджета. Необходима детальная финансово-экономическая оценка. Считаю, что эту работу Госсовету вместе с правительством нужно провести в интересах людей. Будем добиваться положительного решения. Подготовили новое обращение к правительству Татарстана», – говорит председатель Совета реготделения партии.

Кроме того, он предложил принять дополнительную меру поддержки для многодетных семей участников СВО: ускорить получение ими земельного участка либо денежной компенсации.

Руслан Нигматулин возглавляет предвыборный список «Новые люди» на выборах депутатов Госсовета РТ седьмого созыва.

«Наша команда полна идей и предложений для работы в Государственном Совете Татарстана. Приглашаю вас 8 сентября на избирательные участки. Выбирайте «Новых людей» и новые разумные решения! Мы №1 в избирательном бюллетене!», – сказал спикер.

Изготовитель и заказчик: Избирательное объединение «Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; Адрес: Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 14, кв. 89; ИНН: 1644096536;



Дата изготовления: 02.09.2024.



Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Фото пресс-службы реготделения партии «Новые люди»