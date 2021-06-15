«Новые люди» выдвинут Рустама Риянова на выборы в Госдуму от Татарстана

Известный предприниматель и бизнес-тренер из Казани Рустам Риянов станет кандидатом от партии «Новые люди» на выборах в Государственную Думу РФ от Республики Татарстан. Выборы назначены на 19 сентября 2021 года.

Рустам Риянов – отец двоих детей, человек дела, основатель сети по пошиву мужской одежды Sheffield. Известный в Казани предприниматель решил идти на выборы вместе с партией «Новые люди».

«Я всегда был далек от политики. Однако мне понравились новаторские идеи „Новых людей“. Особенно – научить школьников быть миллионерами и развязать руки малому бизнесу. Такого раньше никто не делал», – отметил кандидат в Госдуму от «Новых людей».

Рустам Риянов уже подготовил стратегию развития России до 2030 года и передал ее лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву. «Я прописал реальный план развития и объяснил, какую выгоду от этого получит страна. Главная цель – сохранить рабочие места в Татарстане и других регионах России, а также создать новые производственные комплексы», – подчеркнул Рустам Риянов.

По его словам, россияне хотят развития. Если есть работа и средства для достойной жизни, у людей появится желание и возможность развивать страну.

«Я уже состоялся как профессионал. Хочу сохранить рабочие места в Казани и создать новые. Это можно сделать за счет сохранения действующих предприятий в ключевых отраслях. Людям нужна работа – и я знаю, как в этом помочь», – разъяснил свою позицию кандидат от партии «Новые люди».

Он также отметил, что Татарстан заметно преобразился. Стало чище, уютнее и комфортнее. Однако есть еще много над чем работать. «Нужно дать больше возможностей для развития малому и среднему бизнесу. В Казани сотни молодых предпринимателей. Однако государство ставит им жесткие преграды на старте бизнеса, после которых трудно восстановиться. Поэтому молодым предпринимателям нужно предоставить налоговые льготы, чтобы у них было больше возможностей для развития», – подчеркнул опытный предприниматель.