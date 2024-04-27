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«Новые люди» Татарстана провели первый Зоосубботник
27 апреля казанские активисты партии «Новые люди» вместе с движением «Мы в ответе за них» провели всероссийский Зоосубботник. Участники акции привезли корм, выгуливали собак, убирали территорию приюта «Кот и пес».
Всего в Зоосубботнике приняли участие свыше 3 000 человек в 50 регионах России. Среди них депутаты и активисты партии «Новые люди», а также волонтёры, которые подали заявку в чат-бот партийного движения. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев помог приюту в питомнике для бездомных кошек и собак в Бирюлёво.
«Зоосубботник должен стать хорошей, доброй традицией. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Поэтому нашу акцию мы сделаем ежегодной. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям», — заявил Алексей Нечаев.
Участникам акции достался большой фронт работ: уборка территории, ремонт и покраска вольеров, закупка кормов и ветеринарных препаратов. И, конечно, выгул и общение с животными, которым так необходимо внимание и любовь.
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин присоединились к акции в петербургском приюте «Верный друг».
«Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для „Новых людей“ всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтёров», — заявил Владислав Даванков.
Приюты будут и дальше нуждаться в помощи активистов и волонтеров. Среди участников акции нашлись тысячи людей, готовые им помогать. Кроме того, «Новые люди» предложили сделать 4 октября Днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ.
Общественное движение «Мы в ответе за них» основано в ноябре 2023 года при поддержке партии «Новые люди». Движение включает в себя более 1000 активистов из 24 регионов России, которые помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными. Под шефством движения находятся более 100 приютов для животных по всей стране.
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