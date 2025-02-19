«Новые люди» предложили увеличить расходы на медицину и образование после СВО

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

В России после окончания спецоперации необходимо будет увеличить расходы на здравоохранение и образование. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

«Поднять зарплаты учителям и врачам. Помочь молодым семьям с жильём, инвестировать в науку и новые технологии — вот наши цели», – сказал лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков предложил создать независимое Агентство эффективности. Основной функцией нового ведомства, по мнению депутата, мог стать контроль за тем, чтобы ресурсы тралились по назначению.

«Меньше становится врачей и учителей. Всё оптимизируют. И только количество чиновников в стране растёт с каждым годом. Это тупиковая политика, которую нужно пересматривать», – считает Даванков.

Кроме того, «Новые люди» предлагают уравнять требования к питанию школьников и чиновников.

«В новостях часто показывают, как чиновники или депутаты приходят в школьную столовую, пробуют еду и остаются в восторге. Но во многих регионах дети этих восторгов не разделяют. Одна из причин – разные поставщики для разных категорий учреждений. В школьные столовые часто выбирают поставщиков по принципу минимальной цены. Будет справедливо требования уравнять», – сказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Также она призвала ввести принцип персональной ответственности для госслужащих в каждой сфере. Например, тех, кто отвечает за ЖКХ, обязать лично выезжать на место аварий и находиться там до полного устранения.

«Зимой аварий в сфере ЖКХ особенно много. И чтобы они устранялись быстрее, чиновникам нужен новый тип мотивации. Если мы хотим, чтобы проблема решалась быстро, нужно обязать профильных чиновников находиться на месте аварии вплоть до её устранения», – заключила депутат.