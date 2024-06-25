«Новые люди» помогли студентам из Казани разработать проект сети станций для автодомов

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Команда студентов из Казанского государственного медицинского университета разработала проект «Везде как дома». Он направлен на создание сети станций для обслуживания автодомов, позволяющих закрыть базовые потребности этого вида туризма, обеспечивая удобство и свободу передвижения для владельцев кемперов и автодомов.

Свой проект казанские студенты Софья Мамчур и Эльмира Файзуллина создали в рамках программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Он был презентован в Москве. Разработку студентов высоко оценило жюри.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Финал пятого сезона программы «Я в деле» собрал 71 команду со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

«С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе», — заметил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Выставка проектов завершила пятый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже через несколько месяцев, когда стартует шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно на сайте явделе.рф.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тыс. студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тыс. проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.