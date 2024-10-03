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Новые лифты появились в надземном переходе на проспекте Победы в Казани
В Казани надземный пешеходный переход на проспекте Победы оборудовали новыми лифтами. Объект расположен рядом с улицей Академика Сахарова, уточнили в мэрии столицы РТ.
Новое оборудование установили в утепленной шахте, что позволит сохранить его работоспособность и при низких тепературах. Оно предназначено для маломобильных и пожилых людей, а также родителей с детскими колясками.
В исполкоме уточнили, что новое оборудование введено в эксплуатацию в пяти из шести переходов, где запланированы работы. Всего в них обновят 13 подъемных платформ. Работы в переходе на улице Фатыха Амирхана завершатся в ближайшие дни.
Срок службы новых лифтов составляет 25 лет. Они оборудованы антивандальными конструкциями, камерами видеонаблюдения.
Как ранее сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, замена лифтов проведена в рамках подготовки столицы РТ к саммиту БРИКС, который состоится 22-24 октября 2024 года.
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