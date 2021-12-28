«В России вечная проблема – уберите свалку, но не стройте мусоросжигательный завод»

Более 3,5 тыс. заявок и жалоб по обращению с отходами поступило за год от татарстанцев в системы «Народный контроль» и «Инцидент Менеджмент». Люди жалуются на плохое содержание площадок ТКО или вовсе на их отсутствие. Эти и другие проблемы обсудили в Проектном офисе Центра управления регионом РТ.

Проблемы обращения с ТКО обсудили на круглом столе в Проектном офисе Центра управления регионом РТ

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Бывает, что в месяц мусор вывозят всего два раза, особенно есть нарекания по селам»

Заседание провела председатель Проектного офиса, главный модератор ГИС РТ «Народный контроль» Сария Сабурская.

«В прошлом году в ноябре было принято распоряжение Президента о создании Центра управления регионом. Одна из задач центра – налаживание обратной связи с населением. Платформами обратной связи стали «Народный контроль» и «Инцидент менеджмент». Задача центра – обобщить наиболее острые и проблемные вопросы, выносить их на рассмотрение и вырабатывать конкретные предложения», - проинформировала она участников встречи.

Для этого в «Народный контроль» в конце прошлого года были введены такие категории, как «вывоз ТКО», «строительство и содержание контейнерных площадок», к электронной системе были подключены регоператоры, чтобы проблемные вопросы быстрее решались. Однако основное количество жалоб татарстанцев связано с организацией вывоза мусора и составляет почти 50% от общего количества.

Сария Сабурская: «Основное количество жалоб татарстанцев связано с организацией вывоза мусора и составляет почти 50% от общего количества» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В республике эти вопросы в центре внимания, но проблемы остаются. Это график вывоза ТКО, о котором не всегда знают граждане, особенно сельское население. Кроме того, количество вывоза мусора иногда нарушает санитарные нормы. Бывает так, что в месяц мусор вывозят всего два раза, особенно есть нарекания по сельским населенным пунктам. Есть вопросы, связанные с организацией мест складирования, несанкционированными свалками. В республике достаточно часто используется мешочный сбор, особенно в сельских населенных пунктах и в тех поселках, которые есть в границах Казани, Набережных Челнов», – отметила Сабурская в беседе с журналистами.

«Строительный мусор свозится в лесопосадки, различные овраги»

Спикер пояснила, что «законодатель четко не определил мешочный сбор». Эти и другие спорные моменты вызывают определенные проблемы в работе регоператоров и у самого населения. Так, по республике на сегодняшний день необходимо установить около 7 тыс. новых площадок по сбору ТКО. В этом году более 1,2 тыс. таких площадок было обустроено в различных муниципальных образованиях.

«С одной стороны, это полномочия муниципалитетов, управляющих компаний, а с другой стороны, стоимость услуги возросла, и поэтому у муниципальных образований не всегда достаточно денежных средств. В этой части свою роль должны сыграть и регоператоры. Совместная ответственность, на наш взгляд, должна быть прописана в нормативных актах», – отметила Сабурская.

«С одной стороны, это полномочия муниципалитетов, управляющих компаний, а с другой стороны, стоимость услуги возросла, и поэтому у муниципальных образований не всегда достаточно денежных средств» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Люди жалуются в «Народный контроль» на плохое содержание контейнерных площадок и их ненадлежащее состояние. Они порой находятся в полуразрушенном состоянии или вовсе отсутствуют. В соцсетях за год было опубликовано более 90 обращений на отсутствие контейнерных площадок.

«Сегодня мы пригласили заинтересованные ведомства – Минстрой РТ, Минэкологии РТ, надзорные органы, общественные организации, представителей Госсовета РТ, депутатов Госдумы РФ, чтобы решить эти вопросы», – пояснила Сабурская журналистам.

Большое количество обращений по вывозу ТКО поступает в конце августа – начале сентября, когда начинается уборка урожая. Спикер отметила, что для вывоза подобных отходов должны быть установлены специализированные контейнеры. Актуальным вопросом остается раздельный сбор ТКО, о чем свидетельствуют обращения в «Инцидент менеджмент». Жители 16 муниципальных образований на такую проблему, при этом более половины обращений приходится на Казань и Набережные Челны. Жители городов не знают, где утилизировать те или иные отходы, они возмущены переполненными контейнерами во дворах. Кроме того, всюду растет число несанкционированных свалок.

«Граждане, проводя ремонт в домах и квартирах, остатки строительного мусора выносят к мусорным бакам. Поскольку это не бытовые отходы, регоператоры их не вывозят. Этот строительный мусор свозится в лесопосадки, различные овраги, где появляются несанкционированные свалки», – подчеркнула председатель Проектного офиса.

«Каждый кубометр мусора расписан – откуда берется и куда движется»

О действующей территориальной схеме обращения с ТКО и вводе новых объектов проинформировал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

Ильдус Насыров рассказал о действующей территориальной схеме обращения с ТКО и вводе новых объектов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Эта территориальная схема полностью расписана. Каждый килограмм, каждый кубометр мусора расписан – откуда берется и куда движется. За три года мы провели работу, но ее не видят ни жители, ни руководство, потому что она на сегодняшний день не завершена. Речь идет о вводе в строй новых объектов обращения с ТКО», – отметил он.

Согласно данным докладчика, в Западной зоне на сегодняшний день определено место для строительства Арского межмуниципального полигона, проектные работы ведутся УК ПЖКХ.

«Мы рассчитываем на мощность 150 тыс. тонн в год со сроком действия 10 лет. В Арский межмуниципальный полигон будут завозиться твердые коммунальные отходы из Сабов, Кукмора, Тюлячей, Атни и Высокой Горы», – пояснил докладчик.

Далее собранные, обработанные и уплотненные отходы будут отправляться на мусоросортировку, которая будет располагаться рядом с заводом по термической обработке в Зеленодольском районе и там утилизироваться. Такая же схема предусмотрена в Заволжье. Верхнеуслонский полигон будет выполнять такую же роль с мощностью 150 тыс. в год, время его наполняемости составит 10 лет. На сегодняшний день определен земельный участок в 40 га.

«Кроме этого, есть мусороперерабатывающий комплекс в Зеленодольском районе, рядом с заводом, но пока не решен вопрос с земельным участком. Мощность этого полигона составит 900 тыс. тонн в год, это один из крупнейших объектов в Поволжье по обработке и сортировке ТКО. Пока не можем найти решение, каким образом выделить земельный участок», – отметил Насыров.

Также решается вопрос по полигонам в Кукморском и Буинском районах. Пока не решен вопрос по строительству мусороперегрузочной станции в Лаишевском районе, хотя территориальной схемой это предусмотрено.

Генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Что касается Восточной зоны, которую обслуживает «Гринта», то на сегодняшний день выделен участок для Агрызской мусороперегрузочной станции, заключен договор на проектно-изыскательские работы.

«Мамадышская мусороперегрузочная станция – по ней ведутся строительно-монтажные работы. Решается вопрос по выделению участка в Нурлате для размещения мусороперегрузочной станции мощностью 50 тыс. тонн в год. В Актанышском районе также планируется межмуниципальная перегрузочная станция», – сообщил Насыров.

По действующей территориальной схеме предусмотрены два крупных объекта – имущественные комплексы по обращению с ТКО в Лениногорском районе и Елабуге.

«В Лениногорском районе проведена работа по определению земельного участка. Здесь будет имущественный комплекс по обращению с ТКО с обработкой 350 тыс. тонн ТКО в год. Пока не решен вопрос о выделении земельного участка в Северо-Восточной зоне. Руководство Елабужского муниципального района, к сожалению, против выделения участка. Рассматриваем вопрос о выделении земли в Набережных Челнах и Тукаевском районе, вопрос пока не решен», – отметил спикер.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, всего по Татарстану насчитывается более 11 тыс. контейнерных площадок, на которых расположено почти 28 тыс. контейнеров, еще порядка 12-15 тыс. контейнеров на сегодня не хватает, заключил Насыров.

Лариса Хабибуллина отметила, что в республике за год образуется 12,8 млн кубометров отходов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Главная цель реформы – экологическая, а это значит, что доход должен вкладываться в экологию»

О действующих тарифах на вывоз мусора рассказала заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. Она отметила, что в республике за год образуется 12,8 млн кубометров отходов. В регионе установлены единые тарифы для регоператоров на 2022 год. Индексация на уровне 4% произойдет с 1 июля следующего года, в среднем по республике тариф составит 508 руб. 12 коп. за 1 кубометр.

Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин рассказал о работе, проделанной за год рабочей группой, созданной по поручению председателя Госсовета РТ для исполнения наказов избирателей.

«Реформа законодательная состоялась, но проблем и вопросов еще много. Мы выявили много противоречивых конфликтов. Даже контейнерная площадка сейчас – это предмет надзора санитарного врача или жилищников? Состояние контейнерных площадок, регулярный вывоз и все остальное определяется постановлением санитарного врача России. Я могу бесконечно долго перечислять эти конфликты или противоречия, заложенные нормативной базой», – сказал Тыгин.

Спикер отметил, что в первом квартале в республике планируется проведение «достаточно большого мероприятия с участием всех парламентов Поволжского округа».

Александр Тыгин (слева): «Реформа законодательная состоялась, но проблем и вопросов еще много» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Консолидированная позиция, которую хочет донести республика, на этой площадке должна прозвучать. Вся нормативная база – от федерального законодательства до постановления санитарного врача РФ – должна быть актуализирована», – считает он.

Эксперт отметил еще один проблемный вопрос – договоры с регоператорами заключены на десять лет. Регоператоры сейчас создают полигоны и мусоросортировочные заводы, а через десять лет контракты закончатся.

«Это все создается на тариф населения. Через десять лет субъект должен провести новый конкурс... Много интересных вопросов заложено в законодательстве», – отметил Тыгин.

Во время общения с журналистами исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела заострил внимание еще на нескольких вопросах.

Михаил Застела считает, что за все услуги нужно платить по факту: сколько контейнеров вывезли, столько денег и заплатили Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Главная цель реформы – экологическая, а это значит, что доход должен вкладываться в экологию. С другой стороны, у предпринимателей несколько иная задача. Предприятие должно быть заинтересовано не в получении выгоды, а в соблюдении экологии по всем точкам – дворам, свалкам и переработке. Люди по многим вопросам будут, безусловно, возражать. В России вечная проблема – уберите свалку, но не стройте мусоросжигательный завод. А куда деваться, чем-то придется поступиться», – сказал он.

Спикер считает, что за все услуги нужно платить по факту: сколько контейнеров вывезли, столько денег и заплатили. Немало вопросов есть по самой территориальной схеме, системе раздельного сбора мусора. До сих пор законодателем не определено, кто собственник самих отходов. «Зеленые отходы», строительные свалки, транспортные расходы – эти и другие вопросы обсудят представители ПФО на совещании начале 2022 года в Татарстане. А по итогам прошедшего заседания в Казани была разработана «дорожная карта» для дальнейшего взаимодействия игроков «мусорного» рынка, ее направят представителям органов власти республики.

Как отметили в Минстрое РТ, в ходе реформы в сфере обращения с ТКО республике предстоит решить важные задачи. В их числе переход на 100-процентную обработку ТКО, сокращение количества захораниваемых отходов, увеличение доли отходов, вовлеченных во вторичное использование, раздельный сбор мусора, повышение культуры обращения с ТКО и сокращение количества несанкционированных свалок.