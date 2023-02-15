«Новые кабинеты и фотозона»: Фарид Мухаметшин осмотрел болгарскую школу после капремонта

Сегодня в ходе рабочей поездки в Спасский район Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил Болгарскую среднюю школу №1, где ранее прошел капитальный ремонт. Политик ознакомился с проведенными работами, пообщался с педагогами и учащимися, а также побывал на парламентском уроке, посвященном единству культур и традиций народов республики.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Я посещаю не первый раз такой урок. Для нас тема поддержки культур разных национальностей, сохранения традиций и обычаев каждого этноса очень важна. В Татарстане проживают примерно 173 народности. В условиях мира и согласия население республики увеличилось до 4 млн человек. Это говорит о многом, поэтому для нас этот вопрос всегда будет в повестке. Это фундаментальные ценности, которым придают большое значение Раис Татарстана [Рустам Минниханов], Правительство республики и главы районов», — отметил Мухаметшин.



Приветствуя учеников парламентского урока, Председатель Госсовета РТ выразил уверенность, что такие занятия воспитывают в юных татарстанцах патриотизм, ведь педагоги в открытом диалоге говорят детям о важности государства, о роли и места Татарстана в современной повестке, а также вспоминают о героях Великой Отечественной войны и говорят в том числе о подвигах солдат, погибших в Афганистане.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Такая форма работы с детьми исключительно важна, особенно в сегодняшнее время. Одному поколению достаются трудности гражданской войны, другим — боли и потери Великой Отечественной, а современному поколению — специальная военная операция. Поэтому так важно открыто говорить о том, почему и для чего это сделано», — поделился своим пониманием текущей ситуации политик.



Учитель истории и обществознания Юлия Фролова также убеждена в важности проведения таких уроков, так как, по ее мнению, на подобных занятиях дети учатся сплоченности и единству. «Мы все разные в нашей многонациональной стране, но мы едины. И в праздники, и в тяжелые времена мы остаемся все вместе. Мы воспитываем патриотизм и любовь к Родине, я думаю, сегодня это как никогда важно», — сказала педагог.

Парламентские уроки с участием депутатов Государственного Совета РТ, Государственной Думы РФ, избранных от Татарстана, и представительных органов местного самоуправления проходят во всех школах республики с 1 по 18 февраля. Парламентарии посещают общеобразовательные учреждения в избирательных округах, беседуют со школьниками, принимают активное участие в уроках в качестве экспертов. В этом году парламентский урок «Мы — граждане России» посвящен объявленному в республике Году национальных культур и традиций.

Впервые в Татарстане парламентский урок прошел по инициативе Государственного Совета при участии Министерства образования и науки Татарстана и Института развития образования республики еще в 2009 году. С этого момента проект стал ежегодным, в этом году он проходит в юбилейный, пятнадцатый раз.



После урока спикер парламента Татарстана оценил состояние обновленного учебного учреждения. Так, в школе отремонтированы фасад и крыльцо, установлен пандус, приведены в порядок коридор, тренерская, раздевалки для мальчиков и девочек. Также в учебном учреждении обновлены лестничные проемы, актовый зал, обеденный и спортивный залы. Помимо этого, отремонтированы кабинеты химии, биологии и физики, где установили оборудование по программе «Точка роста».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В ходе капитального ремонта были также отремонтированы туалетные комнаты, заменены системы отопления и освещения, обновлены инженерные коммуникации, а также оборудованы комнаты детских школьных инициатив, фотозона «Мой Татарстан» и место для поднятия флагов РФ и РТ.



Болгарская средняя образовательная школа №1 была открыта в 1972 году. Сегодня здесь занимаются 445 учащихся. Ребята ведут активную деятельность в составе творческих коллективов, достигая высоких результатов на республиканских и федеральных конкурсах.