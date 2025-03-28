Новые изменения в социальной поддержке семей с детьми вступят в силу в апреле 2025 года

В апреле 2025 года семьи с детьми столкнутся с несколькими важными изменениями в сфере социальной поддержки, сообщает Известия.

Одним из них станет изменение сроков начисления детских пособий: выплаты будут произведены дважды – в начале и в конце месяца. Такие изменения касаются пособий по уходу за ребенком, в связи с рождением и воспитанием ребенка, на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка. Это связано с майскими праздниками, которые в 2025 году будут проходить в два этапа: с 1 по 4 мая – Праздник весны и труда, и с 8 по 11 мая – День Победы. Поэтому в этом году детские выплаты за март будут перечислены 3 апреля, а за апрель – 30 апреля.

Кроме того, с 1 апреля вступает в силу новая льгота для многодетных семей, которая позволит им покупать жилье на вторичном рынке по сниженной ипотечной ставке 6%. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо, чтобы в семье был ребенок до шести лет включительно, а дом, где приобретается квартира, не старше 20 лет и не признан аварийным. Также ипотечное жилье должно находиться в многоквартирном доме в городе, и можно будет приобрести его только один раз по льготному проценту. В обновленную программу вошли более 900 городов, включая Мурманск, Воркуту, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре и другие.

Также с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы социальные пенсии на 14,75%. Индексация затронет детей, имеющих инвалидность, а также тех, кто получает пенсию по случаю потери кормильца при отсутствии страхового стажа у скончавшегося родителя. Размер социальной пенсии для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов составит 21 177,59 рублей, для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы – 17 648,24 рублей, для инвалидов II группы – 8824,08 рубля, а для инвалидов III группы – 7500,53 рублей. Для детей, потерявших одного родителя, пенсия составит 8824,08 рубля, а в случае потери обоих родителей – 17 648,24 рублей. В регионах с особыми климатическими условиями сумма будет увеличена за счет районных коэффициентов. Например, в Чукотском автономном округе коэффициент равен 2, что удваивает выплату.