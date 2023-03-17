Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Новые избирательные участки в «Салават купере» и Куюках откроют к выборам в Татарстане
Вопрос новой нумерации избирательных участков обсудили на заседании Центризбиркома РТ. Было принято решение ликвидировать 39 избирательных участков и заново сформировать 8. Об этом сообщили «Татар-информу» в ЦИК Татарстана.
«Сверка их границ предусматривает как создание новых избирательных участков в тех населенных пунктах, где построены новые микрорайоны, так и упразднение отдельных участков, где численность избирателей уменьшилась. Важно уточнить, что участки не просто ликвидируются, идет их укрупнение», – отметили в Центризбиркоме.
Ликвидация участков с целью их укрупнения затронула 11 сельских районов Татарстана, в том числе Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Апастовский, Атнинский, Бавлинский, Буинский, Заинский, Камско-Устьинский и Мензелинский.
Одновременно было принято решение об открытии новых участков в пригородах Казани. В частности, избирательные участки откроются в жилых комплексах «Салават купере», «Весна», «Арт Сити», «Светлая Долина» и в деревне Куюки Пестречинского района.
Также принято решение об открытии нового избирательного участка в новой жилой застройке Нижнекамска.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»