Новые избирательные участки в «Салават купере» и Куюках откроют к выборам в Татарстане

Вопрос новой нумерации избирательных участков обсудили на заседании Центризбиркома РТ. Было принято решение ликвидировать 39 избирательных участков и заново сформировать 8. Об этом сообщили «Татар-информу» в ЦИК Татарстана.

«Сверка их границ предусматривает как создание новых избирательных участков в тех населенных пунктах, где построены новые микрорайоны, так и упразднение отдельных участков, где численность избирателей уменьшилась. Важно уточнить, что участки не просто ликвидируются, идет их укрупнение», – отметили в Центризбиркоме.

Ликвидация участков с целью их укрупнения затронула 11 сельских районов Татарстана, в том числе Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Апастовский, Атнинский, Бавлинский, Буинский, Заинский, Камско-Устьинский и Мензелинский.

Одновременно было принято решение об открытии новых участков в пригородах Казани. В частности, избирательные участки откроются в жилых комплексах «Салават купере», «Весна», «Арт Сити», «Светлая Долина» и в деревне Куюки Пестречинского района.

Также принято решение об открытии нового избирательного участка в новой жилой застройке Нижнекамска.