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Общество 28 февраля 2023 10:52

Новые информационные табло появятся на восьми остановках Казани

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На восьми остановках общественного транспорта в Казани к 1 апреля появятся новые двухстрочные информационные табло. Об этом Комитет по транспорту городского исполкома сообщил в своем телеграм-канале.

«Информационные табло закуплены, производитель уже отправил их в Казань», – отметили в комитете.

Предварительно сотрудниками МКУ «Организатор пассажирских перевозок» был проведен мониторинг. Остановки были выбраны по обращениям пассажиров, в перечень попали следующие остановочные пункты:

  • «Гуманитарный институт» (с двух сторон);
  • «Голубятникова»;
  • «Дружба»;
  • «Лаврентьева»;
  • «Попова»;
  • «Миннуллина»;
  • «Карбышева».

На данный момент в столице РТ насчитывается 1 422 остановки, где установлены подобные инфотаблицы. Казань является лидером среди крупных городов России по данному показателю.

#Транспорт #общественный транспорт
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