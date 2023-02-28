Новые информационные табло появятся на восьми остановках Казани

На восьми остановках общественного транспорта в Казани к 1 апреля появятся новые двухстрочные информационные табло. Об этом Комитет по транспорту городского исполкома сообщил в своем телеграм-канале.

«Информационные табло закуплены, производитель уже отправил их в Казань», – отметили в комитете.

Предварительно сотрудниками МКУ «Организатор пассажирских перевозок» был проведен мониторинг. Остановки были выбраны по обращениям пассажиров, в перечень попали следующие остановочные пункты:

«Гуманитарный институт» (с двух сторон);

«Голубятникова»;

«Дружба»;

«Лаврентьева»;

«Попова»;

«Миннуллина»;

«Карбышева».

На данный момент в столице РТ насчитывается 1 422 остановки, где установлены подобные инфотаблицы. Казань является лидером среди крупных городов России по данному показателю.