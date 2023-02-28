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Новые информационные табло появятся на восьми остановках Казани
На восьми остановках общественного транспорта в Казани к 1 апреля появятся новые двухстрочные информационные табло. Об этом Комитет по транспорту городского исполкома сообщил в своем телеграм-канале.
«Информационные табло закуплены, производитель уже отправил их в Казань», – отметили в комитете.
Предварительно сотрудниками МКУ «Организатор пассажирских перевозок» был проведен мониторинг. Остановки были выбраны по обращениям пассажиров, в перечень попали следующие остановочные пункты:
- «Гуманитарный институт» (с двух сторон);
- «Голубятникова»;
- «Дружба»;
- «Лаврентьева»;
- «Попова»;
- «Миннуллина»;
- «Карбышева».
На данный момент в столице РТ насчитывается 1 422 остановки, где установлены подобные инфотаблицы. Казань является лидером среди крупных городов России по данному показателю.
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