Новые ГОСТы по безопасности бытовой техники вступят в силу с сентября

Новые государственные стандарты, касающиеся безопасности домашних электроприборов, начнут действовать в России с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Техника должна быть сконструирована так, чтобы при нормальном использовании не создавать угрозы для человека и окружающей среды, даже в случае возможной небрежности со стороны пользователя. Для подтверждения этого проводятся специальные испытания.

В ходе тестов прибор не должен выделять пламя, расплавленный металл, вредные или воспламеняющиеся газы в опасных количествах, а также превышать допустимые значения температуры.

Отдельные ГОСТы устанавливают нормы безопасности для различных категорий техники – пылесосов и водовсасывающих чистящих устройств, стиральных машин, тостеров, грилей и других приборов. Кроме того, с сентября начнет действовать аналогичный стандарт для аудио- и видеоаппаратуры.

Хотя большинство ГОСТов носят рекомендательный характер, они становятся обязательными в случаях, если на них есть прямая отсылка в законах, технических регламентах или контрактах.