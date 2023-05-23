«Главное — обеспечение безопасности»: в каких лагерях отдохнут летом школьники Татарстана

Лейла Фазлеева: «Летняя смена должна запомниться ребенку. У ребят должны появиться новые знания, новые друзья»

Фото: prav.tatarstan.ru

На организацию летнего отдыха детей Татарстан выделил 2 млрд рублей

Около 168 тыс. татарстанских детей во время каникул примут участие в летней оздоровительной кампании 2023 года, сообщила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Начинается работа оздоровительной системы для детей. С 1996 года в республике работает межведомственная комиссия по организации отдыха. Главная задача — обеспечение безопасности детей. Мы устраняем все нарушения и замечания», — сказала она.

Спикер отметила, что второй важный вопрос — организация качественного питания в лагерях. Третий пункт — содержательная часть работы лагерей.

«Летняя смена должна запомниться ребенку. У ребят должны появиться новые знания, новые друзья. Содержание смен разное, уделяется внимание развитию навыков, умению управлять собственными эмоциями и дружить», — подчеркнула Фазлеева.

Она заметила, что всем мамам и папам во время каникул необходимо уделять внимание безопасности детей. Взрослым нужно провести беседы с детьми, объяснить им правила поведения на воде и на дороге.

«Особой популярностью у детей пользуются палаточные лагеря, где весьма насыщенная программа» Фото: © «Татар-информ»

По словам Фазлеевой, родители должны обращать внимание на открытые окна в квартирах и люки во дворах, чтобы не было несчастных случаев. Всего на организацию отдыха детей выделено более 2 млрд рублей, а это на 330 млн, или на 19%, больше, чем годом ранее. Путевки предоставляются ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, есть путевки по программе «Мать и дитя».

«Особой популярностью у детей пользуются палаточные лагеря, где весьма насыщенная программа. Основное направление в этом году в палаточных лагерях — патриотическое», — проинформировала Фазлеева.

Кроме того, ежегодно организуется летний отдых для ребят с ограничениями здоровья. Особое внимание уделяется обеспечению путевками детей, у кого папы мобилизованы. Уже подано более 6 тыс. таких заявок, все они будут удовлетворены.

Более 900 детей из Татарстана во время каникул примут участие в профильных военно-спортивных сменах Фото: © «Татар-информ»

«Чем ближе к сезону, тем выше спрос на путевки на море»

Более 900 детей из Татарстана во время каникул примут участие в профильных военно-спортивных сменах. «Движение первых» организует пять профильных смен для 600 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. В ежедневном режиме ведется контроль за организацией работы летних лагерей сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.

«Поручение Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] — жестко контролировать все вопросы, связанные с безопасностью, в том числе и продовольственной», — подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.

Во время летних каникул около 5,3 тыс. детей из Татарстана отдохнут в пяти лагерях на черноморском побережье по 12 профильным программам. В связи с проведением специальной военной операции был некоторый спад спроса на путевки в Крым, но сейчас ситуация изменилась, сообщила Фазлеева.

«Было некоторое снижение интереса к лагерям, находящимся на Черном море. Приобретение путевок на черноморское побережье носит такой характер, что чем ближе к сезону, тем выше спрос на путевки на море. Спад был, но сейчас спрос восстановился», — отметила она.

Спикер добавила, что введенный указом Президента России в Крыму режим «среднего уровня реагирования» не предусматривает отмену летнего отдыха. Однако необходимо строгое выполнение всех необходимых требований со стороны сервисных служб по обеспечению безопасности детей как в Крыму, так и в Татарстане, заметила Фазлеева. По ее словам, детские лагеря имеют всю необходимую инфраструктуру для безопасного отдыха несовершеннолетних.

Ринат Садыков: «В летний период запланированы три профильные военно-спортивные смены» Фото: prav.tatarstan.ru

Школьники отдохнут в лагерях-спутниках на военно-патриотических сменах

В летнюю оздоровительную кампанию для школьников Татарстана будут организованы военно-патриотические и студенческие смены, пройдет фестиваль «Дети Галактики» и форум «Сэлэт». Подробнее об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Он напомнил, что в мае открылся Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и молодежи. Летом для школьников здесь будут организованы три военно-патриотические смены.

«В летний период запланированы три профильные военно-спортивные смены. Одна из них пройдет в лагере “Чайка” в Высокогорском районе и две — в центре “Патриот” в Казани, в которых отдохнут 900 детей. Всего по республике силами республиканского центра “Патриот” летом будет организован отдых для 3 тыс. подростков», — сказал он.

Для ребят будут работать военно-патриотические лагеря в восьми районах республики: Апастовском, Мензелинском, Нурлатском, Пестречинском, Нижнекамском, Азнакаевском, Чистопольском и Высокогорском.

Кроме того, будут организованы смены для детей, состоящих на профилактическом учете. Они пройдут под названием «Дети Галактики». А самый большой палаточный лагерь будет организован в рамках форума «Сэлэт».

По словам министра, в республике начали разработку новых проектов палаточных лагерей в формате глэмпингов и кемпингов. Также будут организованы палаточные лагеря на базе стационарных, или так называемые лагеря-спутники. Питаться дети будут в обычной стационарной столовой, а жить – в палатках.

Самый большой палаточный лагерь будет организован в рамках форума «Сэлэт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Этим летом лагерь-спутник палаточного типа откроется в детском лагере “Пионер” в Зеленодольском районе», – заметил спикер.

В дальнейших планах – открытие глэмпинга этнокультурного типа в детском лагере «Мирас» и эколого-туристической направленности «Пионер». В середине июня на территории оздоровительного лагеря «Байтик» состоится первый республиканский фестиваль палаточных лагерей для 150 участников, организуемый исполкомом Высокогорского района при поддержке Республиканского центра «Лето».

Около 5 тыс. студентов станут участниками спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий и смен, проводимых на базе лагерей и спортобъектов.

За четыре года в республике отремонтировали 29 лагерей на 4,3 млрд рублей

Большое внимание в Татарстане уделяют инфраструктуре лагерей. С 2019 по 2022 год капитально отремонтировано и построено 29 детских оздоровительных лагерей на 4,3 млрд рублей.

«С 2019 года в Татарстане действует программа капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей. Программа реновации продолжается, в нее включено 15 лагерей в 14 районах с финансированием 1,3 млрд рублей», — заметил Ринат Садыков.

В этом году после капремонта в Татарстане откроют два лагеря. Детский оздоровительный лагерь «Чулпан» в Атнинском районе обветшал и долгое время не работал. В нем проведен ремонт столовой, спальных корпусов, медпункта, клуба и дома охранника. Здесь построена современная спортивная площадка и благоустроена территория. В этом году в лагере планируется проведение нескольких смен продолжительностью 7 и 18 дней.

Лагерь «Добрый» в Высокогорском районе станет первым в России профильным добровольческим лагерем. Здесь ребят будут приобщать к волонтерской деятельности. Это знакомство с добровольчеством, мотивация и формирование позитивного отношения к такому труду.

Совместно с Минтрансом Татарстана с 2019 года в регионе реализуется программа ремонта дорог до детских лагерей и баз. Уже отремонтированы подъездные пути к 51 учреждению, на что потрачено около 1 млрд рублей. В этом году продолжаются работы по ремонту дорог еще к пяти лагерям.

Алсу Асадуллина: «Важное направление нашей работы – организация отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, состоят на учете в подразделениях полиции» Фото: prav.tatarstan.ru

В пришкольных лагерях отдохнут 70 тыс. детей

В пришкольных лагерях Татарстана летом 2023 года отдохнут почти 70 тыс. детей. В их числе 651 ребенок, чьи папы — участники специальной военной операции, и более 300 ребят, чьи родители приехали с Украины.

«Мы организуем отдых более 100 тыс. детей, из них большая часть отдохнет в пришкольных лагерях. Это востребованный вид отдыха для родителей, которые работают. Для школьников подготовлены разнообразные программы», — сообщила сегодня замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

Минобрнауки организует летний отдых для 10 тыс. детей в оздоровительных лагерях республики. На черноморском побережье отдохнут 640 детей, и более 11 тыс. ребят старших возрастов отправятся в лагеря труда и отдыха.

«Важное направление нашей работы — организация отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, состоят на учете в подразделениях полиции. Таких детей более 2,7 тыс., из них более тысячи — дети-сироты, которые проживают в детских домах и в приемных опекунских семьях», — пояснила Асадуллина.

По словам спикера, воспитанники детских домов называют летние лагеря дачами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам спикера, воспитанники детских домов называют летние лагеря дачами.

«В республике восемь детских домов, из них пять имеют свои лагеря в Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, Муслюмовском и Чистопольском», — сообщила Асадуллина.

Также будет организован летний отдых для более чем 6,4 тыс. одаренных детей — участников республиканских олимпиад и конкурсов. В пришкольных лагерях под звуки гимнов летом будут подниматься государственные флаги России и Татарстана. Также будет запущена новая программа — «Орлята России».

Любовь Авдонина: «Наши проверки будут проводиться во время всей летней оздоровительной кампании. Дважды мы охватим проверками загородные лагеря, и однократно будут проверены пришкольные лагеря» Фото: prav.tatarstan.ru

«Большое внимание уделяется обработкам против грызунов и насекомых»

До начала лета осталось чуть более недели. На сегодняшний день 87% пришкольных и 20% загородных лагерей Татарстана получили заключения Росприроднадзора. Разрешения не выдаются учреждениям, которые не провели санитарные обработки, пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Большое внимание уделяется обработкам против грызунов и насекомых. На сегодня 60% обработок уже проведено. Наши проверки будут проводиться во время всей летней оздоровительной кампании. Дважды мы охватим проверками загородные лагеря, и однократно будут проверены пришкольные лагеря», — сказала она.

Роспотребнадзор взял на контроль работу 27 операторов питания, которые предоставляют услуги в летних оздоровительных организациях.

Авдонина также сообщила, что в Татарстане зарегистрировано 57 случаев кори, в 24 случаях заболели дети. Заболевшие не были привиты. Поэтому сейчас уделяется особое внимание наличию прививок как у детей — участников летних смен, так и у персонала.

Максим Трущин: «Нами взяты на учет все детские оздоровительные лагеря, которые планируются к открытию, – стационарные, палаточные и пришкольные» Фото: prav.tatarstan.ru

«Проверки показывают, что имеются нарушения пожарной безопасности»

В Татарстане из 120 объектов отдыха обследовано 70. Выявлено 66 нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщил и. о. заместителя руководителя Главного управления МЧС России по республике Максим Трущин.

«Нами взяты на учет все детские оздоровительные лагеря, которые планируются к открытию, — стационарные, палаточные и пришкольные. В республике 120 стационарных и 44 палаточных лагеря, которые планируется открыть. Обследовано 70 объектов. Работа будет завершена в ближайшие две недели. Проверки показывают, что имеются нарушения пожарной безопасности, всего выявлено 66 нарушений», — сказал он.

Сейчас 70% нарушений устранены, должным лицам вручены предписания. Основным нарушением является несвоевременная очистка территорий от сухой травы, мусора и валежника. Такие факты обнаружены на территории 11 лагерей. Еще в четырех лагерях неисправны сети противопожарного водоснабжения, вокруг двух объектов не обновлены минерализованные полосы. Кроме этого, в двух лагерях требуют восстановления системы автоматической противопожарной защиты и оповещения.