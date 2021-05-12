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Ру Тат
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12 мая 2021  17:04
Эльвира Мухаметдинова

Новые детсады в Челнах оснастят электронными замками и видеокамерами

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В детских садах, которые возводятся в Набережных Челнах по национальному проекту «Демография», создается эффективная система безопасности. Каждое дошкольное учреждение будет оснащено 72 камерами, в том числе 12 электронными замками и 36 камерами внутреннего наблюдения. Об этом рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев во время объезда строящихся объектов социального значения.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию три дошкольных учреждения: детский сад №131 «Лучики» в 63-м микрорайоне жилого района Яшьлек, 130-й садик «Калейдоскоп» в 34-м микрорайоне жилого района Прибрежный и 85-й детсад «Карусель» в жилом районе Притяжение. Благодаря новым учреждениям появятся дополнительные места для 660 детей, 360 из которых  – ясельного возраста.

Готовность объектов сегодня составляет 40–50%. На них выполнены фасадные работы, проведены инженерные коммуникации. Детские сады будут оснащены самыми современными техническими устройствами, обеспечивающими объект всеми мерами безопасности, заверили на объезде главу города.

«Лучики» строители пообещали сдать во второй половине июня, «Калейдоскоп» — в июле, «Карусель» — в августе.

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