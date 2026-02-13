Новые детсады и школы: в «Единой России» подвели итоги работы в РТ по нацпроектам

Татарстан на протяжении шести лет участвует во всех национальных проектах, реализуемых на территории России. В 2025 году по 12 национальным проектам были заключены 46 региональных проектов и соглашений. На прошлый год было выделено 46,5 млрд рублей, в том числе 26,4 млрд рублей – из федерального бюджета.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева на заседании комиссии по народной программе «Единой России» в Татарстане. Заседание прошло в Казани, его провела председатель комиссии, депутат Госдумы России Татьяна Ларионова.

«В 2025 году стартовала реализация новых национальных проектов, направленных на достижение семи национальных целей развития России до 2036 года», – рассказала Сиразиева.

По ее данным, выделенные в прошлом году средства освоены почти в полном объеме. Нацпроекты можно разделить по трем направлениям.

«Самое первое – оказание мер поддержки семьям с детьми и иные мероприятия. На это было направлено 19,3 млрд рублей. Капитальное строительство и ремонт – на 468 социально значимых объектов направлено 25,4 млрд рублей. Закупка оборудования и цифровизация этих объектов – 1,8 млрд рублей», – пояснила спикер.

Благодаря национальным проектам в Татарстане отремонтированы школы. Две школы открылись в Набережных Челнах и в Казани. Капитальный ремонт проведен в 10 муниципальных образованиях. Было построено два новых детских сада, проведен капитальный ремонт еще двух детских садов. Открылся дом-интернат для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе. Это современное учреждение со всеми удобствами для пожилых людей.

«Во всех районах республики капитально отремонтированы все центры ЗАГСов, их у нас всего 49. Проведены ремонт и модернизация объектов культуры: два сельских дома культуры, библиотеки, детские школы искусств. Большое внимание было уделено капремонту и оборудованию объектов культуры. Проведены работы по благоустройству общественных пространств – парков и скверов. Эта работа продолжается и в этом году», – подчеркнула Сиразиева.

Кроме того, в Татарстане по поручению Раиса РТ совместно с депутатами и отраслевыми министерствами была организована работа по участию предприятий и организаций в новых национальных проектах технологического лидерства.

«Из девяти национальных проектов по двум заключены соглашения с Татарстаном. Это "Беспилотные авиационные системы" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Дано поручение Раиса РТ обеспечить максимальное участие наших предприятий и организаций во всех возможных мероприятиях, конкурсах и грантах», – отметила Сиразиева.

Она добавила, что на 2026 год уже заключено 45 соглашений по 12 нацпроектам. Выделено 53,8 млрд рублей на начало года, в том числе 28,8 млрд рублей из федерального бюджета.

«На оказание мер поддержки семьям с детьми и иные мероприятия планируется 23,7 млрд рублей. На закупку оборудования и цифровизацию объектов социального значения – 3,7 млрд рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Капитальное строительство и ремонт 218 социально значимых объектов планируется на 26,4 млрд рублей», – сообщила спикер.

«Успешная реализация национальных проектов способствует комплексному преобразованию инфраструктуры, эффективному решению социальных проблем, стабильному экономическому развитию региона и повышению качества жизни населения», – заключила Сиразиева.