Новые арабские откровения Загитовой, запрет ISU, откровения Родченкова. Обзор «фигурки»

Алина Загитова никогда не даст любителям «фигурки» и интернет-споров заскучать. Накануне она «выкатила» очередную порцию откровенных снимков из Дубая, а также показала бэкстейдж новой съемки. ISU вновь запрещает российское, а Родченков опять заговорил странными тезисам. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: социальные сети Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

Загитова окончательно ушла в селебрити-жизнь с ежедневными будоражащими бэкстейджами

Алина Загитова продолжает будоражить воображение болельщиков мужского пола и нервы женской половины поклонниц фигурного катания. Поймав на прошлой неделе бурю хайпа невероятной мощности даже для Алины на прошлой неделе, олимпийская чемпионка пошла дальше. Она опубликовала свои новые снимки с побережья Персидского залива.

И, надо сказать, все эти снимки оказались даже еще провокационнее, чем предыдущие. Если на снимках с поеданием спагетти и на корме яхты Алина только оставляла намеки на откровенность и сексуальность, то в новой порции снимков она демонстрирует свою фигуру во всевозможных ракурсах. Судя по антуражу, это все то же побережье в Арабских Эмиратах.

На этот раз Загитова предстала в откровенном купальнике с ракурсами преимущественно сверху. Чтобы все точно смогли оценить утонченную фигуру фигуристки. Ну и по традиции мнения поклонников разделились. Одни опять стали намекать на желание Алины найти себе пассию, другие – восхвалять отточенные изгибы тела спортсменки.

«В активном поиске», – написала первая.

«Максимально странные фото», – вторила ей еще одна поклонница фигурного катания.

«Вау! Красивые фото, Алина шикарная», – выделяли достоинства фигуристки другие.

Фото: социальные сети Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

Но одним аравийским полуостровом Загитова на этой неделе не ограничилась. На родине она успела сняться в промо к какому-то новому проекту, а своих соцсетях поделилась бэкстейджем новой фотосессии.

Она продефилировала прямо по проезжей части, одетая в мини-платье с пестрым цветочным принтом. После проходки Загитова присела, чтобы поправить ремешки на туфлях и приняла эффектную стойку на фоне здания. На этот раз Алина вроде никаких аварийных ситуаций не создала, ведь машин на дороге практически не было. Но если бы были, водители точно бы могли свернуть шеи.

ISU вновь запрещает все российское

ISU была бы не ISU, если бы на очередной неделе не выкатили какую-то новую гнусность для российского фигурного катания. На этот раз они «обрадовали» тем, что официально запретили демонстрацию любых российских флагов во время квалификационных соревнований, которые пройдут в Пекине на следующей неделе.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал свой свод правил, какие именно символы будут запрещены. Как оказалось, под цензуру попал не только современный триколор, но и любые исторические растяги. Например, нельзя будет использовать черно-желто-белые флаги Российской империи, СССР и другие изображения, хоть сколько-нибудь напоминающие о России.

«Флаги Российской Федерации или Беларуси (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся вспомогательные мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года», – приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так что, уважаемые поклонники фигурного катания, имейте в виду. Ничего российского в Пекине показывать будет нельзя.

Квалификационный турнир фигуристов к Олимпиаде-2026 пройдет с 19 по 21 сентября. От России участие примут Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Был рад поражению Медведевой Алине Загитовой. Родченков снова заговорил

Одиозная и скандальная фигура Григория Родченкова, в свое время прослывшая главным предателем российского спорта, снова вышла на свет после выхода его книги «Допинг. Запрещенные страницы». Оказалось, что мысли бывшего главы московской антидопинговой лаборатории заставляют еще раз усомниться в его адекватности.

Так, среди прочих «откровений» он признался, что был рад победе Алины Загитовой над Евгенией Медведевой на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. В целом-то мысль не предосудительна – у всех свои фаворитки, каждый болеет за свою любимицу. Другое дело – мотивы Родченкова. Она рассказал, что якобы Медведева «таскалась в Лозанну и била на жалость».

«Алина Загитова выиграла золото, победив Евгению Медведеву, – поделом этой Женечке, Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну с этими лгунами, Смирновым и Жуковым, бить там на жалость и кривляться вместе с ними», – в числе прочего написал Родченков в книге.

Фото: скрин Первого сюжета канала / 1tv.ru

Во времена «холодной войны» подобных персонажей называли полезными идиотами для стороны противника. Как правило, оппоненты использовали их в своих интересах, невзирая на странное и девиантное поведение. Родченков оказался идеальным представителем этого титула.

Напомним, что в декабре 2017 года президент Олимпийского комитета России (на то время) Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и Медведева отправились на участие исполкома Международного олимпийского комитета в Швейцарии, на котором решался вопрос о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.