Новые амбассадоры СИБУРа: В Нижнекамске завершился пилотный проект «Молодежная смена»

Фото: пресс-служба СИБУРа ​

Первый опыт работы, первая зарплата и реальный вклад в благоустройство родного города — так прошли летние каникулы для 46 детей сотрудников «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР). Они стали участниками новой корпоративной программы «Молодежная смена СИБУРа», направленной на временное трудоустройство подростков.

В течение двух летних смен (с 23 июня по 4 июля и с 7 по 18 июля) подростки в возрасте 15–17 лет работали стажёрами специалистов в Центре поддержки сотрудников СИБУРа. Они занимались благоустройством и озеленением территорий детских садов, курируемых НКНХ, помогали обслуживать оборудование в «СИБУРИНТЕХ-НК», а также трудились в приёмной комиссии колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева. Рабочий график — 5 дней в неделю по 4 часа в день — позволял совмещать труд с отдыхом.

Фото: © пресс-служба СИБУРа

Программа стартовала успешно: все участники получили свою первую официальную зарплату, приобрели практические навыки и погрузились в производственную и социальную среду компании СИБУР и Нижнекамска. Высокий интерес подростков к продолжению работы после завершения первой смены стал подтверждением востребованности инициативы.

Кроме работы, ребята побывали на экскурсиях на производстве, посетили региональную выставку Дома полимеров СИБУРа в НХТИ, прошли обучающие тренинги по карьерному развитию и постановке целей, а также участвовали в финансовых и кулинарных мастер-классах. Программа подарила подросткам новые знания, впечатления и яркие эмоции.

Фото: © пресс-служба СИБУРа

София Кочеткова, участница проекта «Молодежная смена СИБУРа»: «Все очень понравилось. Мы считаем, что это была отличная смена, мы классно провели свои дни. СИБУР — это круто! Мы будем стремиться работать здесь после наших родителей».

Эльмира Токарева, старший менеджер Центра поддержки сотрудников «Нижнекамскнефтехима»: «Ребята очень качественно показали результат своей работы. Об этом говорят отзывы директоров детских садов, колледжа. В “СИБУРИНТЕХ-НК” также высоко оценили участие подростков. Все уходят с вопросом: “А можно продолжить?” — и это для нас особенно ценно. Мы сформировали команду — команду подростков СИБУРа».

Фото: © пресс-служба СИБУРа

Молодёжная программа стала для участников первым карьерным стартом, возможностью заработать и с пользой провести лето.