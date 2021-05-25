Новые абоненты Tele2 в Приволжье предпочитают тарифы потяжелее

Компания Tele2 проанализировала приоритеты новых клиентов в выборе тарифных планов. Определяющим остается баланс невысокой цены при максимальном количестве возможностей. Тенденция на увеличение объема голосового трафика и пакета мобильного интернета сохраняется. Еще год назад «тяжелые» тарифные планы выбирал каждый пятый новый клиент оператора, а теперь — каждый третий.

Сейчас новые клиенты Tele2 предпочитают «Мой онлайн +» с расширенными функциями, SOS-пакетом, безлимитом на социальные сети, увеличенным пакетом интернет-трафика, большим объемом минут и возможностью поделиться гигабайтами с другими абонентами оператора. В Приволжье этот тариф выбирают в среднем 40% пользователей Tele2.

Самыми активными оказались жители Чувашии, здесь количество подключений к «тяжелому» тарифу достигает 55%. На втором месте — абоненты Татарстана и Самарской области, «Мой онлайн +» выбирает каждый второй новый клиент.

На втором месте «Мой онлайн», который выбирают 23% новых абонентов. Количество сторонников тарифа с приоритетом голосового общения не меняется последние полтора года, оно оставляет 10% от новых подключений. Тарифные планы Tele2 дополнены инновационными возможностями: остатки минут и гигабайтов переносятся без ограничения срока действия, предусмотрены обмен минут на кинофильмы, продажа и покупка услуг на «Маркете Tele2».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 процентных пунктов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.