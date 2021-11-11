При подключении к «Летай» в ноябре абоненты получат скидку до 50%

При подключении услуг «Летай» абоненты получат скидку до 50% в рамках акции «Черная пятница». Скидки распространяются на тарифы мобильной связи, домашнего интернета и ТВ и действуют три месяца со дня подключения.

В акции участвуют практически все тарифы домашнего интернета. Скидка по тарифам составляет 50%.

Также скидку 30% можно получить при подключении тарифов мобильной связи «То что надо месяц» (безлимитный интернет, 400 минут по РТ, 50 SMS) — 189 вместо 270 рублей/месяц; «Много минут» (безлимитный интернет, 500 минут по РТ и безлимит внутри сети, 300 минут на номера других регионов, 100 SMS) — 245 вместо 350 рублей/месяц.

За 288 вместо 480 рублей в месяц можно присоединиться к тарифу «Много всего» (безлимитный интернет, 1000 минут по РТ, 100 SMS). Скидка составит 40%. Для тех, кто хочет «Много всего и сразу» (безлимитный интернет, 1200 минут по РТ и безлимит внутри сети, 300 минут на номера других регионов, 100 SMS) «Летай» предлагает скидку 50%. Ежемесячная плата составит всего 325 рублей вместо 650.

Указанные скидки также действуют при переходе от другого оператора с сохранением номера (MNP) и подключением по одному из указанных тарифов.

«Чёрная пятница» продлится до конца ноября 2021 года. Акция проводится на всей территории Республики Татарстан. Подробнее можно узнать по телефону (843) 222-22-22, а также в салонах связи «Летай».

Акция распространяется на абонентов-физических лиц. Услуги оказываются ПАО «Таттелеком» на основании лицензий № 148617, 148614, 155058, 182875, ООО «ТМТ» — группа компаний ПАО «Таттелеком» на основании лицензии ФСНСС ИТМК № 150172 от 26.01.2017 при наличии технической возможности. Информация, содержащаяся в данном материале, приведена в ограниченном виде и указана по состоянию на 10.11.2021. Реклама. 18+