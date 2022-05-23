В Татарстане новую выплату получили более 25 тыс. семей с невысокими доходами

Новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была введена по поручению Президента России Владимира Путина, получили 25 тыс. татарстанских семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, в том числе более 8,5 тыс. многодетных семей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

«Семьям в Татарстане уже выплачено более 625 млн рублей. По правилам заявления на выплату могут рассматриваться до 30 рабочих дней. Семья получит соответствующее уведомление о принятом решении в личный кабинет. При одобрении выплаты деньги поступят на счет заявителя в течение пяти рабочих дней», – сказано в сообщении.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. Она назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости: если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на человека в регионе, имущество не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Размер новой выплаты зависит от уровня дохода родителей и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в Татарстане.