Новую улицу в Лаишеве назовут в честь погибшего в спецоперации добровольца

Новую улицу в городе Лаишево назовут в честь добровольца, погибшего во время спецоперации, младшего сержанта Александра Савельева, который погиб в СВО на Украине. Об этом «Татар-информу» рассказал мэр Лаишева Виктор Арефьев.

Улица Савельева — центральная, находится в новом застраиваемом коттеджном поселке, расположенном в восточной части Лаишева.

«Из Лаишевского района это был первый человек, который пошел на спецоперацию в качестве добровольца. Он был там два раза. У него было все — жена, дети, сестры, дом, — а он пошел выполнять свой долг, защищать Родину. После его гибели от жителей города поступило обращение с просьбой увековечить память Александра Савельева.

Мы написали письмо в исполком, комиссия по топонимике собралась и утвердила данное решение. На сессии депутаты единогласно поддержали инициативу жителей», — рассказал о появлении новой улицы градоначальник.

Александр Савельев родился 20 октября 1973 года в рабочем поселке Лаишево Лаишевского района ТАССР. Окончил среднюю школу в 1988 году, а затем поступил в профессиональное техническое училище №113 Лаишева. 1991 году получил специальность «механик-водитель». В 1993-1994 годах служил в составе военной части 36948 пулеметчиком, затем был уволен в запас.

До участия в спецоперации работал на Лаишевском рыбозаводе. В мае прошлого года по собственному желанию был призван Лаишевским военкоматом на военную службу по контракту. 8 сентября он погиб во время спецоперации на Украине. В этом году ему бы исполнилось 50 лет.