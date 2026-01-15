Новую технологию защиты железобетонных конструкций презентовали в Казани

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Новую для Татарстана технологию защиты железобетонных конструкций на примере канализационной насосной станции, построенной компанией «АрсеналГидро», презентовали в Казани. Объект обслуживает территорию следственного изолятора на улице Гудованцева, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

На презентации присутствовали заказчики, профильные ведомства и представители Казанского Водоканала.

Директор компании Алсу Зайнуллина отметила, что компания уже реализовала несколько подобных проектов в республике. По ее словам, объекты такого назначения требуют высокой надежности и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры.

Полная локализация производства в Татарстане позволяет выполнять проекты «под ключ», снижать зависимость от внешних поставщиков, а наличие собственного инженерного состава и лаборатории обеспечивает стабильное качество решений.

Проектная производительность насосной станции достигает 200 кубических метров сточных вод в час при напоре до 35 метров. В составе оборудования предусмотрены два погружных насоса – рабочий и резервный, что гарантирует работоспособность станции при проведении регламентных работ и в случае внештатных ситуаций, соответствуя требованиям объектов с непрерывным режимом эксплуатации.

Особенностью проекта стало использование сборных железобетонных модулей с внутренней полимерной футеровкой. Полимерный анкерный лист формирует герметичный защитный контур, изолируя бетонные конструкции от агрессивной сточной среды и газовой фазы.

Это снижает риски коррозии, уменьшает вероятность протечек через швы и микротрещины, увеличивает срок службы станции и сокращает объемы внепланового ремонта.

Реализация проекта демонстрирует применение современных инженерных технологий в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры и способствует формированию единых подходов к проектированию, строительству и эксплуатации объектов ЖКХ в Татарстане.