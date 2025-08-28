Новую школу в Замелекесье на 1,2 тыс. мест планируют сдать до конца года

Фото: Администрация города Набережные Челны

В Набережных Челнах, в микрорайоне Замелекесье, строится современная школа на 1,2 тыс. мест. Проект изначально планировали сдать только в 2027 году, однако работы ведутся с опережением графика, сообщила пресс-служба муниципалитета в официальном аккаунте в одной из соцсетей.

«На данный момент выполнен значительный объем строительно-монтажных работ. Для завершения проекта необходимо осуществить еще ряд мероприятий, включая оформление разрешительной документации», – сообщили в пресс-службе.

С 1 сентября дети будут учиться в школе №39 в двухсменном режиме: с 1-го по 4-й класс и с 9-го по 11-й класс – в первую смену, с 5-го по 8-й класс – во вторую смену.

«Безусловно, семьи ждут открытия школы как можно скорее. Именно поэтому мы приложим все усилия, чтобы ускорить процесс и ввести школу в эксплуатацию до конца текущего года», – подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что приложат все усилия, чтобы дети и родители получили современное и удобное образовательное пространство раньше установленных сроков.