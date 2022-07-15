Новую систему муниципальной власти обсудили депутаты Татарстана и Оренбургской области

Выездное заседание Комитета Госсовета РТ по госстроительству и Комитета Заксобрания Оренбургской области по местному самоуправлению прошло сегодня в городе Абдулино. Темой обсуждения стали практики создания одноуровневой системы местного самоуправления, сообщает пресс-служба парламента Татарстана.

«Большой плюс объединения – это выравнивание уровня жизни населения, – считает зампредседателя Заксобрания Оренбургской области Александр Куниловский. – Расширились возможности получения грантов для фермеров. Участвовать в госпрограммах могут и жители города, и сел. Например, в инициативном бюджетировании. При этом в городских округах сохранены льготы для сельских жителей, действующие до объединения, а также тарифная политика в сфере ЖКХ. Аргументы перехода на одноуровневую систему местного самоуправления очевидны. Будем идти по такому пути и в других муниципальных образованиях. По новому федеральному закону все преобразования пройдут до 2028 года».

«Сегодня мы пообщались с людьми, которые уже прошли через эти процессы, опыт Оренбуржья заслуживает внимания, – подчеркнул зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. – В том числе институт старост, который здесь активно развивается. Для нас это новое. Всем регионам предстоит перейти на одноуровневую модель местного самоуправления, и такие люди, как старосты, в малых населенных пунктах будут проводниками между властью и населением в новых реалиях».

«Состоялся полезный и конструктивный разговор, обмен мнениями по дальнейшему развитию системы местного самоуправления, – подчеркнул председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, подводя итоги совместного заседания. – С первого дня зарождения современной системы местного самоуправления, в начале 1990-х годов, наша республика и Оренбургская область в рамках 131-го федерального закона и в пределах своих полномочий пошли каждая своим путем. Думаю, при переходе на одноуровневую систему МСУ опыт и Республики Татарстан, и Оренбургской области будет востребован для дальнейшего развития территорий».

Ранее депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ существенно реформирует систему местной власти в стране, предусматривая переход на одноуровневую систему.

Переход на одноуровневую систему местного самоуправления в Оренбургской области, когда город объединился с районом, произошел еще десять лет назад. В числе первых изменения увидели жители Абдулинского городского округа. После всех преобразований новый глава заменил собой четыре руководящие должности, а сельсоветы – территориальные отделы. На сегодняшний день шесть муниципалитетов Оренбургской области уже перешли на одноуровневую систему. Правовые и практические детали процесса преобразований обсудили на встрече члены профильных комитетов заксобраний двух регионов.