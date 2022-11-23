Новая развязка в Челнах откроется летом 2023 года

В Набережных Челнах стартовало строительство новой транспортной развязки между остановок «Микрорайон Бумажников» и «Центральная». Стоимость объекта — 270 млн рублей, строительство завершится летом 2023 года. Информация об этом опубликована в телеграм-канале мэрии Автограда.

Работы ведут сотрудники Предприятия автомобильных дорог. Директор МУП ПАД Марат Анисимов сообщил, что сейчас на объекте производится вынос коммуникационных сетей, установка шпунтов — будет установлено 610 тонн блоков. Дорожные строители работают в любую погоду, поскольку для установки шпунта плохие метеоусловия не являются поводом для приостановки работ.

Протяженность дороги составит 700 метров. Одна проезжая часть будет шириной по 3,5 метра. Движение будет организовано в две стороны. Предусмотрен тротуар в 1,5-2,5 метра. Освещение — 40 опор. Также будет проведено строительство локальных очистных сооружений, новой ливневой канализации.

Мэр города Наиль Магдеев во время посещения объекта отметил, что будущий разворот значительно снизит количество аварий среди водителей, выезжающих на Сармановский тракт.

«Поэтапно мы работаем над уменьшением мест концентрации ДТП. Так, на нашем так называемом „Бермудском треугольнике“ — пересечении Сююмбике и Дружбы народов — ежегодно происходило от пяти до 10 аварий. В этом году после ремонта на упомянутом участке ноль аварий», — отметил градоначальник.