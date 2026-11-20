Открытие новой поликлиники Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана состоится в 2027 году. Об этом в эфире ток-шоу «Точка опоры» на телеканале «ТНВ-Татарстан» сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Одним из приоритетных направлений для нас является раннее выявление онкологических заболеваний. Был вопрос уменьшения очередности, так как в поликлинике онкодиспансера большие очереди. Руководством республики принято решение о создании нового амбулаторно-поликлинического подразделения при онкодиспансере в Казани», – рассказал Фатихов.

По его словам, открытие этого центра запланировано на 2027 год. Вопрос постройки нового более мощного корпуса поликлиники РКОД назрел давно. В феврале этого года на заседании коллегии Минздрава РТ глава ведомства Альмир Абашев обращался к Раису Татарстана Рустаму Минниханову за помощью в строительстве.

«На уровне Общественного Совета при Минздраве РТ эту инициативу выводили в пять приоритетных, что поспособствовало принятию этого решения. То есть жители проголосовали и проект был запущен. Это конкретный пример реализации пожеланий нашего населения», – отметил Ильдар Фатихов в эфире «ТНВ».