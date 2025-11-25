Новую партию помощи для бойцов СВО готовят в Новошешминском районе

В Новошешминском районе продолжают активную работу по поддержке защитников. В Екатерининском сельском поселении в доме культуры ежедневно собираются неравнодушные жители. Здесь плетутся маскировочные сети. Это занимает много времени и требует усидчивости, однако люди уверены: каждая такая сеть помогает сохранить жизни наших бойцов.

Параллельно в селе Азеево идет своя линия тыловой поддержки. Местные хозяйки замесили и насушили домашнюю лапшу. Для них это не просто продукт — это частичка родного дома, которую они отправляют тем, кто сейчас далеко, на передовой. Чтобы защитники почувствовали знакомый вкус и заботу земляков.

Вся собранная помощь уже в ближайшие выходные будет отправлена в зону СВО. Отправка обещает быть масштабной и охватит новые регионы, где несут службу наши военнослужащие.

Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает работу в районном доме культуры. Присоединиться может каждый, кто хочет внести свой вклад в общее дело.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.