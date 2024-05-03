Новую летнюю программу мероприятий в парках и скверах Казани презентуют в мае

Долгожданный летний сезон скоро откроется в общественных пространствах столицы Татарстана. Полную программу мероприятий в парках и скверах горожанам презентуют 17 мая в парке «Черное озеро». Об этом сообщила сегодня представитель МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Лилия Валиева на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Семнадцатого мая мы приглашаем всех жителей Казани на презентацию летней программы в парках и скверах города. Мероприятие состоится вечером, в 19.00, в парке „Черное озеро“. Ждем всех семьями. Наши семейные выходные начинаются в мае и продолжатся до сентября. Все мероприятия в парках и скверах — бесплатные», — сказала она.

Первые мероприятия в парках и скверах состоятся уже в этом месяце. Так, 11 мая состоится открытие общественного огорода в Горкинско-Ометьевском лесу, а 12 мая аналогичное мероприятие запланировано в ЖК «Салават Купере». Кроме того, горожан ждут традиционные праздники, приуроченные ко Дню защиты детей — 1 июня, а также ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

«Шестого июля в парке Горького планируем провести большой семейный пикник. Всех родителей детей и приглашаем на мероприятие», — отметила Валиева.