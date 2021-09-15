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Ру Тат
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15 сентября 2021  17:42
Ильгиз Гильманов

Новую картинную галерею построит «Татнефть» в Альметьевске

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Новую картинную галерею построит «Татнефть» в Альметьевске
Автор фото: Ильгиз Гильманов

Проект и видение новой картинной галереи в Альметьевске были представлены на общественном совете компании «Татнефть» по развитию юго-востока республики.  

«Для нас важно, чтобы в городе появились общественные пространства, точки притяжения для приятного проведения времени и общения людей. Не торговые центры должны быть местом встречи молодежи, а такие локации. Мы хотим, чтобы новые объекты для культурной жизни появились в каждом городе юго-востока», — сказал руководитель компании «Татнефть» Наиль Маганов.

Здание появится на улице Нефтяников — на пустыре рядом с музыкальным колледжем. В галерее будут проходить выставки, откроются кружки для детей. Там же будет ресторан, крыша будущего здания будет представлять собой открытую площадку для прогулок.

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