Новую дорогу под мостом через Мелекеску в Челнах откроют летом 2023 года

В Набережных Челнах летом 2023 года будет открыта объездная дорога в районе поселка ЗЯБ. Сроки строительства раскрыл сегодня глава города Наиль Магдеев после посещения стройки.

Новый разворот будет двухполосным, ширина дороги составит от 5 до 8 метров. Кроме того, предусмотрен тротуар от 1,5 до 2,5 метра. Будут установлены 40 фонарей и разметка.

Директор МУП «ПАД» Марат Анисимов рассказал, что рабочие трудятся без выходных, чтобы завершить строительство в срок. По его словам, 462 шпунта уже установлены, сейчас идут работы по обварке распределительного пояса.

Кроме того, здесь возведут локальные очистные сооружения. Вся вода, что станет собираться на развороте, будет уходить в Мелекеску после глубокой очистки.

Работу по строительству объездной дороги у микрорайонов Бумажников и Красные Челны стартовали осенью 2022 года.

Магдеев подчеркнул, что объект необходим в первую очередь для того, чтобы сократить время движения автомобилистов, исключить пробки, а также снизить количество аварий.