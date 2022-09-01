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Ру Тат
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Политика
1 сентября 2022  17:49

Новую дорогу к Железнодорожной больнице в Казани построили по программе «Единой России»

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Новый проезд для карет «Скорой помощи» и частных машин построили к Железнодорожной больнице в Казани благодаря народной программе «Единой России». Качество асфальта на дороге, длинной около 150-ти метров, осмотрели секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина и депутат Госдумы Марат Нуриев.

«Народную программу все знают, она сформирована по наказам наших избирателей. Мы обещали жителям, что каждый объект будет доведен до конца. Именно поэтому сегодня мы здесь. Мы решили посмотреть, как идут работы, что уже сделано», – отметила Маврина.

По словам Марата Нуриева, народная программа «Единой России» работает на повышение качества жизни татарстанцев.

«Важно, что наказы граждан не остались без внимания, после обращения в “Единую Россию” они получили конкретный результат», – cказал Нуриев.

Поскольку медучреждение строилось в конце 50-х годов, инфраструктура со временем пришла в негодность. В связи с этим в партию «Единая Россия» стали поступать обращения от пациентов. Люди просили обустроить подъездные пути, что и было сделано. Сейчас дорога соединяет улицу Ершова с главным корпусом больницы РЖД.

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