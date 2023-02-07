Новшества избирательного законодательства в 2023 году обсудили в ЦИК Татарстана

Сегодня в Центральной избирательной комиссии РТ прошло совещание с представителями региональных отделений политических партий. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся формирования участковых избирательных комиссий и значительных изменений в избирательном законодательстве, произошедших в новом, 2023 году.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Со вступительным словом к участникам совещания обратился председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев. Он напомнил, что новшества в избирательном законодательстве напрямую связаны с непростой внешнеполитической обстановкой страны, а именно — с проведением специальной военной операции на Украине.

«Мы видим, какая атака происходит сегодня на общественно-политическую систему нашей страны. И, безусловно, в активизации институтов гражданского общества, в том числе и во взаимодействии с политическими партиями, мы видим гарант стабильности избирательной системы, от которой во многом зависит будущее не только республики, но и России», — поделился своим пониманием ситуации председатель ЦИК Татарстана.

В продолжение выступления Андрей Кондратьев заявил, что одной из приоритетных задач комиссии в наступившем 2023 году является формирование нового состава участковых избирательных комиссий. Председатель ЦИК Татарстана отметил важность этого процесса как для развития избирательной системы в целом, так и в связи с приближающимися выборами Президента Российской Федерации.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Еще одной задачей ЦИК в наступившем году станет работа с молодыми избирателями. Так, в предстоящей избирательной компании в 2024 году в республике примут участие около 86 тыс. впервые голосующих избирателей. «Такого не было никогда, поэтому мы хотим уделить серьезное внимание Дню молодого избирателя. Хотим насытить повестку, нацеленную на информирование молодых избирателей о новеллах в избирательном законодательстве и о правилах, которые сейчас действует на избирательном поле», — рассказал Кондратьев.

По словам председателя Центризбиркома РТ, в этом направлении уже ведется активная работа. Так, в феврале запускается второй сезон школы избирательного права в Казанском федеральном университете. Программа школы будет включать лекции о том, как формируется и функционирует политическая власть, об избирательном праве и избирательных системах. Кроме того, серия занятий будет посвящена и практическими вопросам в части организации выборов: наблюдению на выборах, информационному обеспечению выборов, предвыборной агитации, подготовке к голосованию и так далее.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Помимо этого, в феврале также открывается второй сезон кадрового проекта «Атмосфера», нацеленного на формирование гражданского актива избирательной системы. «Есть чем погордиться — для школьников Татарстана мы провели олимпиаду по вопросам избирательного права и избирательного процесса, восемь из них прошли во всероссийский финал. Если это не победа всей избирательной системы, то точно движение вперед», — поделился мнением Кондратьев.

Секретарь ЦИК Татарстана Надежда Борисова в свою очередь отметила, что в наступившем 2023 году будет проведена огромная работа по формированию участковых избирательных комиссий. «Изначально такие комиссии были сформированы в 2018 году сроком на пять лет. В 2023 году их срок работы заканчивается. В июне мы собираемся сформировать 2691 комиссию по Татарстану», — заметила она.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

При формировании участковых избирательных комиссий кандидатуры могут предлагать политические партии, иные общественные объединения и собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, обратила внимание Борисова.

«После того как закончится сбор предложений и сдача документов, все кандидаты проверяются на дееспособность, достижение совершеннолетия, наличие судимости. Также кандидат проходит проверку на причастность к представительным органам местного самоуправления, не является ли он судьей или прокурором. Это очень важные моменты при формировании участковых избирательных комиссий», — резюмировала она.