Новшества 2023 года: татарстанцам увеличат размер пенсий, маткапитала и детских пособий

В новом году произойдет индексация ряда социальных выплат. Кроме того, татарстанцы начнут получать универсальное пособие, которое объединит сразу шесть мер поддержки. Назначать это пособие будет Социальный фонд России по Татарстану. О новшествах «Татар-информу» рассказал руководитель нового ведомства Эдуард Вафин.

С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пенсии в январе проиндексируют на 4,8%

Как сообщили в Социальном фонде России по Татарстану, с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%. Размер фиксированной выплаты после индексации в Татарстане составит 7567 рублей, стоимость пенсионного коэффициента – 123,77 рубля.

«Через кредитные учреждения выплата пенсий будет произведена по установленному графику – с 12 января 2023 года. Через отделения “Почты России” выплата пенсий и соцвыплат будет проводиться по обычному графику. Отделения почтовой связи откроются в соответствии с графиком их работы. Дата доставки установлена по адресу проживания пенсионеров», – сообщил руководитель Социального фонда России Эдуард Вафин.

В пресс-службе ведомства уточнили, что увеличение размера пенсии происходит у каждого получателя индивидуально. К примеру, если страховая пенсия в декабре 2022 года составляла 15 тыс. рублей, то сумма прибавки составит 720 рублей, а если же гражданин получал 10 тыс., то его ждет прибавка в размере 480 рублей.

Кроме того, сохранится индексация ежемесячных денежных выплат, социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также августовский перерасчет пенсий работающих пенсионеров по страховым взносам, перечисленным работодателями в 2022 году, но не более трех коэффициентов. Как уточнили в СФР, в новом году прожиточный минимум татарстанских пенсионеров составит 10 508 рублей.

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 590 тыс. рублей, на второго – до 780 тыс.

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составлял 524,5 тыс. рублей. Если в семье рождался второй ребенок, размер капитала увеличивался на 168,6 тыс. рублей. В новом году размер меры государственной поддержки семей увеличится.

«Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Эту норму подтвердил наш Президент и озвучил суммы после очередной индексации в 2023 году. Размер материнского капитала на первого ребенка составит почти 590 тыс. рублей и почти 780 тыс. рублей – на второго», – проинформировал Эдуард Вафин.

За 15 лет Пенсионный фонд России по программе маткапитала направил жителям нашего региона 122 млрд рублей. Законодательством предусмотрено пять направлений использования средств материнского капитала. Самое популярное направление у татарстанцев – улучшение жилищных условий. Более 86% семей используют средства из маткапитала именно на эти цели. Порядка 35 тыс. человек направили маткапитал на образование детей. 113 женщин направили средства на формирование накопительной пенсии, две семьи – на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество, и более 10 тыс. – на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка.

Эдуард Вафин: «Пособия для беременных увеличатся в соответствии с суммой прожиточного минимума для трудоспособного населения в Татарстане» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Появится единое пособие, увеличится размер выплат беременным и семьям с детьми

В 2023 году единое пособие объединит шесть действующих мер поддержки. Оно будет назначаться с учетом комплексной оценки критериев нуждаемости.

Единое пособие объединит ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, в пособие будут включены ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет.

С введением единого пособия в 2023 году будет выстроена единая адресная поддержка нуждающихся семей с детьми, начиная с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, отметил спикер СФР Татарстана.

«Пособия для беременных увеличатся в соответствии с суммой прожиточного минимума для трудоспособного населения в Татарстане, в 2023 году этот показатель составит 13 319 рублей. Таким образом, пособия в размере 50% составят 6659 рублей, 75% – 9989 рублей, 100% – 13 319 рублей», – пояснил Вафин.

С января 2023 года появляется право на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на ребенка до достижения им возраста трех лет, независимо от очередности рождения. Общий размер выплат сохранится на прежнем уровне, а у кого-то даже увеличится.

Кроме того, в новом году увеличится размер пособий для семей с детьми.

«Пособия для семей с детьми будут увеличены в соответствии с увеличенной суммой прожиточного минимума на детей. Этот показатель в 2023 году составит 11 852 рубля. То есть пособия в размере 50% увеличатся до 5926 рублей, в размере 75% – до 8889 рублей, 100% – до 1852 рублей», – пояснил руководитель СФР.

Пенсии и социальные выплаты граждане продолжат получать по привычным адресам, но уже в единых офисах клиентского обслуживания СФР Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Социальный фонд России откроет в Татарстане 62 клиентских офиса

С 1 января 2023 года за всеми видами полагающейся социальной поддержки люди будут обращаться в созданный из ПФР и ФСС Социальный фонд России.

Пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, граждане продолжат получать в прежние сроки и по привычным адресам, но уже в единых офисах клиентского обслуживания СФР.

«Специалисты двух прежних фондов полностью готовы для формирования общих компетенций и выполнения функций Социального фонда. У татарстанцев появится возможность обращаться сразу за несколькими услугами в объединенные офисы клиентского обслуживания. Всего единых офисов СФР в Татарстане будет 62. Их адреса можно посмотреть на новом сайте организации», – отметил Эдуард Вафин.

В числе приоритетных направлений работы Социального фонда России по Татарстану в новом году руководитель ведомства назвал предоставление услуг в проактивном и беззаявительном формате. В частности, предполагается своевременное информирование жителей региона о размере будущей пенсии, а также о мерах поддержки семей при рождении детей, установлении инвалидности и наступлении пенсионного возраста. В регионе продолжится оформление в беззаявительном порядке материнского капитала, в таком же формате будут назначаться ежемесячные денежные выплаты, пенсии по инвалидности, страховые пенсий по старости, федеральные социальные доплаты к пенсиям. На единый портал государственных услуг к уже действующим и реализованным сервисам ПФР и ФСС будет добавлено более 50 новых сервисов фонда.